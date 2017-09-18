Минобразования: принуждать учителей к сельхозработам не должны
МИНСК, 18 сен — Sputnik. Принуждать идти вместо уроков убирать картофель учителей не должны, заявила в понедельник журналистам замминистра образования Беларуси Раиса Сидоренко.
МИНСК, 18 сен — Sputnik. Принуждать идти вместо уроков убирать картофель учителей не должны, заявила в понедельник журналистам замминистра образования Беларуси Раиса Сидоренко.
Не так давно в интернете появилась информация о том, что учителей из Поставского района принуждают идти на сельскохозяйственные работы — в том числе, убирать картофель. Ситуацию прокомментировали в Минобразования.
«Если учителя, как и любые работники другой сферы, решат помочь сельскому хозяйству, то заключаются соответствующие договоры, и они работают там — в этом нет никакой проблемы. Речь не идет о том, что учителя работают вместо своего рабочего места на поле. Безусловно, они выполняют свою нагрузку и занятия в школе ведутся», — заявила Сидоренко.
Замминистра пообещала уточнить по Поставскому району, «почему возникла проблема». Однако у учителей, напомнила Сидоренко, шестидневная рабочая неделя, и вместо уроков отправлять их «в поля» неправильно.
«Если
В прошлом году на сборе картошки погибла школьница из Молодечно Виктория Попченя — на девочку наехал грузовик. Наказаны ограничением свободы после этого резонансного случая оказался как водитель, так и сопровождавшие девочку учителя.
После этого чиновники заявляли о том, что школьников привлекать к подобным работам нельзя. Однако, по ряду сообщений, вместо детей работать на сборах урожая отправили учителей.