В 2018 году на один выходной станет больше

Российская трехсторонняя комиссия одобрила предложения о переносе выходных дней в 2018 году, в результате чего россияне получат на один выходной день больше, чем годом ранее, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

В 2018 году новогодние выходные начнутся на день раньше — с 30 декабря 2017 года. Продолжатся по 8 января 2018 года, и составят 10 дней. В честь Дня защитника Отечества россияне отдохнут с 23 по 25 февраля. На 8 марта ожидаются четырехдневные выходные с 8 по 11 марта. На майские праздники выходные запланированы с 29 апреля по 2 мая, 9 мая. Два дня выходных будет в июне с 10 по 12 число. Три дня можно будет отдохнуть с 3 по 5 ноября.