Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
"Невозможно": победительница "Голоса" о блате и взятках у Агутина
Ученые объяснили, почему вечером хочется выпить
«Нужно решиться на радикальные шаги»: Греф о малом бизнесе в РФ
Правительство утвердило предложение Минтруда по выходным в 2018-м
СМИ: на борту рейса из Крыма в Москву произошел конфликт
Стихийный драйвер: «Ирма» и «Харви» взвинтили цены на нефть Как природные катаклизмы ударили по ценам на «черное золото»
Лиза Арзамасова представила фильм, в котором сыграла маму
Четырехлетний гипнотизер покорил зрителей шоу Галкина
Новый Mack: грузовик, который станет классикой
В Омске яму на дороге заделали картошкой (фото)
Ким Кардашьян пришла на вечеринку в белье и прозрачных леггинсах
СМИ о том, как РФ может «подрезать крылья» NASA
46-летняя Орбакайте затмила всех на «Новой Волне» (фото)
Новый бьюти-тренд: макияж для глаз в виде крыльев бабочки
Многодетная мама Мария Погребняк выложила откровенное фото
СМИ о том, как РФ может «подрезать крылья» NASA
Бурджанадзе: ЦРУ с помощью Саакашвили хочет сорвать ЧМ-2018
Разбился самолет Минобороны РФ
Фоторепортажи
1035 лет назад погибла Грейс Келли
14События недели в фотографиях
14:39 (мск), источник: Pro Город Самара

В 2018 году на один выходной станет больше

Правительство утвердило новый план праздников.

Российская трехсторонняя комиссия одобрила предложения о переносе выходных дней в 2018 году, в результате чего россияне получат на один выходной день больше, чем годом ранее, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

В 2018 году новогодние выходные начнутся на день раньше — с 30 декабря 2017 года. Продолжатся по 8 января 2018 года, и составят 10 дней. В честь Дня защитника Отечества россияне отдохнут с 23 по 25 февраля. На 8 марта ожидаются четырехдневные выходные с 8 по 11 марта. На майские праздники выходные запланированы с 29 апреля по 2 мая, 9 мая. Два дня выходных будет в июне с 10 по 12 число. Три дня можно будет отдохнуть с 3 по 5 ноября.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Неизвестный облил кислотой автомобили, припаркованные во дворе на улице Стара-Загора
Умер Зураб Соткилава
Одобрен календарь выходных дней в 2018 году
Сотрудник ФСБ рассказал о задержании Алексея Улюкаева
Роскачество проверило бутилированную воду в России
Индексации пенсий работающих пенсионеров в 2018 году не будет
У клиентов Сбербанка возникли проблемы с доступом к интернет-банку
Журнал Rolling Stone выставят на продажу
Спорт
Без медалей, но с надеждой. Россия заняла 4-е место на ЧЕ Сборная России вернулась в игру с «-17», но всё же уступила испанцам в «бронзовом» матче
Авто
Что купить вместо iPhone X (+ веселый бонус) Новый iPhone Х будет стоить в России 91 990 рублей с памятью на 256 Гб. И это самый дорогой «Айфон» из когда-либо продаваемых в России
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
Нагиев прокомментировал информацию о своем уходе в декрет Ранее популярный телеведущий во время очередного выпуска шоу «Голос» заявил, что уйдет в отпуск из-за нервов
Недвижимость
Жилье в Петербурге скупают иногородние граждане
Россиянам разрешат прописку в апартаментах
Спрос на апартаменты рухнул в два раза
7 вещей, которые должны быть в комнате школьника
Леди
Твид, стразы и булавки: в моде провокационный маникюр Шесть самых актуальных трендов в нейл-дизайне – для самых модных, но при этом не слабонервных.
Дети
Елена Захарова заговорила о трагедии с маленькой дочкой Актриса затронула «больную» тему потери ребенка.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь