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14:37 (мск), источник: Newslab.ru

В дома красноярского «Жилфонда» начало поступать отопление

Тепло в каждый дом будет приходить постепенно.

В 00:00 часов 18 сентября специалисты Городской управляющей компании приступили к подаче тепла в многоквартирные дома, находящиеся под управлением ГУК «Жилфонд».

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«В 2 141 доме проведена промывка и опрессовка систем отопления домов и замкнут тепловой контур, 1 сентября компания получила в администрации города паспорт готовности. Этот документ подтверждает, что дома допущены к эксплуатации в осенне-зимний период. Накануне наши специалисты в каждом доме проверили системы отопления на предмет целостности сборки, отсутствия повреждений, сохранности и работоспособности дренажных и воздушных вентилей. Ночью приступили к подаче отопления в дома», — отмечает Константин Бородин, технический директор ГУК «Жилфонд».

Тепло в каждый дом будет приходить постепенно. Для оперативной связи с собственниками жилья во всех Дирекциях ГУК «Жилфонд» организованы горячие линии, по которым жители могут сообщать о возникших проблемах с отоплением.

Телефоны горячих линий ГУК «Жилфонд»:

Горячая линия Межрайонной правобережной Дирекции (391) 275−17−51; Горячая линия Дирекции по Октябрьскому району (391) 274−43−25; Горячая линия Дирекции по Советскому району (391) 274−89−14; Горячая линия Межрайонной левобережной Дирекции (391) 273−08−33; Горячая линия Дирекции Свердловскому району (391) 233−73−43.

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