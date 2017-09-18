В дома красноярского «Жилфонда» начало поступать отопление
Тепло в каждый дом будет приходить постепенно.
Тепло в каждый дом будет приходить постепенно.
В 00:00 часов 18 сентября специалисты Городской управляющей компании приступили к подаче тепла в многоквартирные дома, находящиеся под управлением ГУК «Жилфонд».
«В 2 141 доме проведена промывка и опрессовка систем отопления домов и замкнут тепловой контур, 1 сентября компания получила в администрации города паспорт готовности. Этот документ подтверждает, что дома допущены к эксплуатации в
Тепло в каждый дом будет приходить постепенно. Для оперативной связи с собственниками жилья во всех Дирекциях ГУК «Жилфонд» организованы горячие линии, по которым жители могут сообщать о возникших проблемах с отоплением.
Телефоны горячих линий ГУК «Жилфонд»:
Горячая линия Межрайонной правобережной Дирекции (391) 275−17−51; Горячая линия Дирекции по Октябрьскому району (391) 274−43−25; Горячая линия Дирекции по Советскому району (391) 274−89−14; Горячая линия Межрайонной левобережной Дирекции (391) 273−08−33; Горячая линия Дирекции Свердловскому району (391) 233−73−43.