Росприроднадзор: зловонное пятно на Ангаре для людей не опасно

На огромное пятно в акватории Ангары в районе 15-го километра Байкальского тракта в начале сентября пожаловались местные жители. Их испугал вид мыльной субстанции бирюзового цвета. Они сообщили в редакцию «Вести-Иркутск», что есть риск массового отравления людей. Вода источала неприятный запах и даже пузырилась. Причём маслянистое пятно уже видели и на 17-м километре Байкальского тракта, и в районе Мельничной Пади, и даже в Иркутске у плотины ГЭС. И вот специалисты природного ведомства заверили — риска для здоровья нет.