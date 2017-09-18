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14:35 (мск), источник: Вести Иркутск

Росприроднадзор: зловонное пятно на Ангаре для людей не опасно

Специалисты Росприроднадзора озвучили результаты проверки воды в Иркутском водохранилище.

Специалисты Росприроднадзора озвучили результаты проверки воды в Иркутском водохранилище.

На огромное пятно в акватории Ангары в районе 15-го километра Байкальского тракта в начале сентября пожаловались местные жители. Их испугал вид мыльной субстанции бирюзового цвета. Они сообщили в редакцию «Вести-Иркутск», что есть риск массового отравления людей. Вода источала неприятный запах и даже пузырилась. Причём маслянистое пятно уже видели и на 17-м километре Байкальского тракта, и в районе Мельничной Пади, и даже в Иркутске у плотины ГЭС. И вот специалисты природного ведомства заверили — риска для здоровья нет.

— На 15-ом километре было пятно водорослей. Согласно информации Лимнологического института из-за потепления, из-за тёплого лета было массовое скопление водорослей и они вышли на поверхность водного объекта. По результатам испытаний вод нет загрязняющих веществ, превышающих ПДК, — говорит начальник отдела надзора за водными и земельными ресурсами управления Росиприроднадзора по Иркутской области Тамара Мадаева.

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