В Омской области энтцефалитом заразился 21 человек
Насекомые также вызвали у 19 человек боррелиоз и у двух жителей региона анаплазмоз.
Насекомые также вызвали у 19 человек боррелиоз и у двух жителей региона анаплазмоз.
Управление Роспотребнадзора по Омской области сообщило о том, что с самого начала сезона к медикам за помощью обратилось 3 785 человек, которых укусили клещи. Из них 1 217 детей. В прошлом году в аналогичный период пострадали 3 791 жителей региона, включая 1 128 детей.
В Омске от клещей пострадали 1 530 человек и 445 несовершеннолетних.
Как сообщили в ведомстве, всего был зарегистрирован 21 случай заболевания клещевым энцефалитом. Клещевым боррелиозом заболели 19 человек, а гранулоцитарным анаплазмозом — 2 человека.
Различные лаборатории региона по состоянию на 15 сентября исследовали 3 612 клеща, которые укусили жителей региона.
Управление Роспотребнадзора по Омской области:
— Удельный вес зараженных клещей вирусом клещевого энцефалита составил — 1,9% (2016 г. — 3,1%), боррелиями — 6,1% (2016 г. — 3,5%); эрлихиями — 0,62% (2016 г. — 1,37%), анаплазмами — 0,33% (2016 г. -1,63%). К 15 сентября в Омске проведены акарицидные обработки на 3 178,85 гектарах скверов, парков, детских оздоровительных лагерей.