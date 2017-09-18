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15:00 (мск), источник: Om1.ru

В Омской области энтцефалитом заразился 21 человек

Насекомые также вызвали у 19 человек боррелиоз и у двух жителей региона анаплазмоз.

Управление Роспотребнадзора по Омской области сообщило о том, что с самого начала сезона к медикам за помощью обратилось 3 785 человек, которых укусили клещи. Из них 1 217 детей. В прошлом году в аналогичный период пострадали 3 791 жителей региона, включая 1 128 детей.

В Омске от клещей пострадали 1 530 человек и 445 несовершеннолетних.

Как сообщили в ведомстве, всего был зарегистрирован 21 случай заболевания клещевым энцефалитом. Клещевым боррелиозом заболели 19 человек, а гранулоцитарным анаплазмозом — 2 человека.

Различные лаборатории региона по состоянию на 15 сентября исследовали 3 612 клеща, которые укусили жителей региона.

Управление Роспотребнадзора по Омской области:

 — Удельный вес зараженных клещей вирусом клещевого энцефалита составил — 1,9% (2016 г. — 3,1%), боррелиями — 6,1% (2016 г. — 3,5%); эрлихиями — 0,62% (2016 г. — 1,37%), анаплазмами — 0,33% (2016 г. -1,63%). К 15 сентября в Омске проведены акарицидные обработки на 3 178,85 гектарах скверов, парков, детских оздоровительных лагерей.

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