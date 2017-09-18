В Омской области энтцефалитом заразился 21 человек

Управление Роспотребнадзора по Омской области сообщило о том, что с самого начала сезона к медикам за помощью обратилось 3 785 человек, которых укусили клещи. Из них 1 217 детей. В прошлом году в аналогичный период пострадали 3 791 жителей региона, включая 1 128 детей.

В Омске от клещей пострадали 1 530 человек и 445 несовершеннолетних.

Как сообщили в ведомстве, всего был зарегистрирован 21 случай заболевания клещевым энцефалитом. Клещевым боррелиозом заболели 19 человек, а гранулоцитарным анаплазмозом — 2 человека.

Различные лаборатории региона по состоянию на 15 сентября исследовали 3 612 клеща, которые укусили жителей региона.

Управление Роспотребнадзора по Омской области: