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14:43 (мск), источник: Комсомольская правда

Где на дорогах в Крыму заработали камеры видеонаблюдения

Нарушителям уже отправили больше 2 тысяч «писем счастья».

В Крыму уже полтора месяца работает центр автоматизированной фиксации нарушений правил дорожного движения, но водители на дорогах аккуратнее ездить так и не стали. Несмотря на установленные на трассах дорожные знаки, предупреждающие, что в том или ином месте ведется видеосъемка, некоторые автомобилисты сбавлять скорость даже не пытаются. Продолжают летать 120 км в час, думая, что «электронные глаза» повесили для запугивания туристов, которых летом на дорогах стало слишком много.

— В Симферополе и на Ялтинской трассе появились знаки, предупреждающие о работающих камерах. Признаюсь, несколько раз не успел снизить скорость, но штраф мне так и не пришел, что, честно говоря, радует, — говорит симферополец Николай Смирнов. — Жене на всякий случай антирадар купил. Но когда едешь возле предупреждающих знаков, он не срабатывает, молчит, такое ощущение, что камеры еще не установили или не подключили. А в других местах, где дорожных знаков нет, но камеры отчетливо видны с дороги, антирадар извещает об их наличии. Где и как ездить теперь, непонятно.

Источник: Комсомольская правда/АНАСТАСИЯ КУРДЮКОВА

— В интернете нашел список установленных в крымской столице камер, их там больше 30 штук. Проехал по большинству улиц и мало где их заметил. В нескольких местах всего висят, — рассказал нам водитель одной из симферопольских маршруток Евгений Павлов. — Наверное, таким образом лихачей решили запугать.

Мы отправили запрос в управление ГИБДД Крыма и выяснили, что сейчас в Крыму работают всего 3 камеры видеонаблюдения. Две из них установлены в крымской столице и одна на трассе «Красноперекопск-Симферополь». Камеры фиксируют такие нарушения, как движение по полосе, предназначенной для встречного направления, и превышение скорости.

— В текущем году будут установлены еще 5 стационарных комплексов автоматизированной фиксации нарушений ПДД, — сообщили «Комсомольской правде» — Крым в УГИБДД МВД по Республике Крым. — В рамках госпрограммы о повышении безопасности дорожного движения в республике до 2020 года предусмотрены закупка и установка 285 комплексов фиксации нарушений.

Где именно повесят такое больше число камер, пока не уточняют.

2 ТЫСЯЧИ «ПИСЕМ СЧАСТЬЯ».

Нарушения, зафиксированные камерами, обрабатываются в ГИБДД и в виде «писем счастья» прилетают нарушителям по почте. С начала августа штрафы получили больше 2 тысяч человек. Информацию о наличии правонарушений автовладельцы также смогут получить на портале «Государственных и муниципальных услуг».

Кроме камер, с водителями-лихачами борются скрытые патрули. Автоинспекторы на машинах без опознавательных знаков ездят по городу, выслеживая нарушителей. Они сами все снимают на видеокамеру и передают по рации данные на ближайший пост. Патрульные авто оснащены комплексом видеорегистрации, измерителем скорости и другими новинками техники. С начала года оштрафовали 2340 человек.

Чаще всего скрытые патрули фиксируют превышение скорости, нарушения правил проезда перекрестков, проезд на «красный», непредоставление преимущества пешеходам, разговоры по телефону во время движения, нарушения правил обгона, встречного разъезда, маневрирования.

КОНРЕТНО.

ГДЕ ПОДКЛЮЧИЛИ КАМЕРЫ.

— автодорога «Красноперекопск-Симферополь», км 112+500.

— Симферополь, ул. Киевская (парк Гагарина, АЗС «CRC»).

— автодорога западный обход Симферополя км 1+900 (пер. Киевский).

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