Двое парней задержаны по подозрению в убийстве мужчины в лесном массиве возле озера Сортировочное Нижнего Новгорода
Нижний Новгород. 18 сентября.
Нижний Новгород. 18 сентября.
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ЧП произошло в августе 2017 года. Правоохранителям удалось установить личности причастных к совершению преступления — 14 сентября были задержаны двое несовершеннолетних, на которых пало подозрение.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что 56-летний мужчина арестован в Нижнем Новгороде по обвинению в избиении до смерти 35-летней сожительницы.