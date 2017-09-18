19 сентября в Москве ожидается усиление ветра

Ветер усилится в столице во вторник, 19 сентября, сообщает Гидрометцентр РФ.

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Синоптики предупреждают, что погода будет потенциально опасной. Ветер будет дуть со скоростью от семи до 12 метров в секунду, местами ожидаются порывы до 18 метров в секунду. Температура воздуха составит плюс 16 градусов.

Ветрено будет также в Тверской, Смоленской, Калужской, Тульской, Рязанской, Владимирской и Ярославской областях.