19 сентября в Москве ожидается усиление ветра
Скорость ветра может достигнуть 18 метров в секунду.
Скорость ветра может достигнуть 18 метров в секунду.
Ветер усилится в столице во вторник, 19 сентября, сообщает Гидрометцентр РФ.
Синоптики предупреждают, что погода будет потенциально опасной. Ветер будет дуть со скоростью от семи до 12 метров в секунду, местами ожидаются порывы до 18 метров в секунду. Температура воздуха составит плюс 16 градусов.
Ветрено будет также в Тверской, Смоленской, Калужской, Тульской, Рязанской, Владимирской и Ярославской областях.
В понедельник в Москве обещают тепло, столбик термометра поднимется до плюс 25 градусов. По словам метеорологов, такая погода в этот день за последние 70 лет наблюдений случается примерно раз в 17 лет.