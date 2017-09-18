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17:14 (мск), источник: m24.ru

19 сентября в Москве ожидается усиление ветра

Скорость ветра может достигнуть 18 метров в секунду.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +25° 58% 761 мм рт. ст. 3 м/с

Ветер усилится в столице во вторник, 19 сентября, сообщает Гидрометцентр РФ.

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Синоптики предупреждают, что погода будет потенциально опасной. Ветер будет дуть со скоростью от семи до 12 метров в секунду, местами ожидаются порывы до 18 метров в секунду. Температура воздуха составит плюс 16 градусов.

Ветрено будет также в Тверской, Смоленской, Калужской, Тульской, Рязанской, Владимирской и Ярославской областях.

В понедельник в Москве обещают тепло, столбик термометра поднимется до плюс 25 градусов. По словам метеорологов, такая погода в этот день за последние 70 лет наблюдений случается примерно раз в 17 лет.

В Москве ожидается похолодание
Во время загрузки произошла ошибка.
17:12 (мск)© Ньюстюб
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