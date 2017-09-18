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17:32 (мск), источник: Известия

Интерактивный квест «IZведай Москву» стартовал на портале iz.ru

Портал iz.ru при поддержке департамента культуры города Москвы запустил интерактивный квест на знание столицы «IZведай Москву». Участникам предлагают в несколько этапов пройти по улицам города и ответить на вопросы, за первые три места предусмотрены путевки на двоих в подмосковный спа-отель.

Источник: Известия

Принять участие в квесте может любой желающий, для этого необходимо пройти простую регистрацию в соответствии с правилами. Интерактивная прогулка по Москве будет включать в себя 8−15 вопросов на каждом из четырех этапов.

Маршруты квеста пройдут по историческим местам столицы. Протяженность каждого составит 2−2,5 км, а время прохождения — порядка часа. Отвечать на вопросы участники конкурса смогут при помощи своих смартфонов с доступом в интернет.

За правильные ответы и время прохождения квеста начисляются игровые баллы. За наибольшее число баллов предусмотрен главный приз — выходные для двоих в подмосковном спа-отеле. За второе и третье места также предусмотрена возможность отдыха в Подмосковье. Квест пройдет в четыре этапа: с 18 по 24 сентября, 25 сентября — 4 октября, 2—8 октября и 9—15 октября. Победители будут объявлены 16 октября.

Зарегистрироваться для участия и подробнее ознакомиться с правилами квеста можно в разделе конкурса на портале iz.ru и в официальной группе «Известий» в «Одноклассниках».

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