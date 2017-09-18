Интерактивный квест «IZведай Москву» стартовал на портале iz.ru

Источник: Известия

Принять участие в квесте может любой желающий, для этого необходимо пройти простую регистрацию в соответствии с правилами. Интерактивная прогулка по Москве будет включать в себя 8−15 вопросов на каждом из четырех этапов.

Маршруты квеста пройдут по историческим местам столицы. Протяженность каждого составит 2−2,5 км, а время прохождения — порядка часа. Отвечать на вопросы участники конкурса смогут при помощи своих смартфонов с доступом в интернет.

За правильные ответы и время прохождения квеста начисляются игровые баллы. За наибольшее число баллов предусмотрен главный приз — выходные для двоих в подмосковном спа-отеле. За второе и третье места также предусмотрена возможность отдыха в Подмосковье. Квест пройдет в четыре этапа: с 18 по 24 сентября, 25 сентября — 4 октября, 2—8 октября и 9—15 октября . Победители будут объявлены 16 октября.