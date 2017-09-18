В Свердловской области частично приостановлены занятия в 36 детсадах из-за ОРВИ и гриппа

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. Образовательный процесс частично приостановлен в 36 детских садах в Свердловской области из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

«Частично приостановлен образовательный процесс в 36 детских садах (закрыто 45 групп), в 4 школах (закрыто 5 классов), полностью приостановлен образовательный процесс в одном детском дошкольном учреждении (МО Алапаевское)», — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, с 11 по 17 сентября зарегистрировано 24 тыс. случаев заболевания гриппом и ОРВИ.

«Интенсивный темп прироста заболеваемости зарегистрирован среди школьников. По предварительным диагнозам, за 38-ю календарную неделю зарегистрировано 383 случая пневмонии, показатель заболеваемости составил 9,2 на 100 тыс. населения, что выше уровня прошлой недели на 12% и ниже среднемноголетнего уровня на 16%», — добавили в пресс-службе.

Там отметили, что в регионе началась активная вакцинация населения против гриппа. В настоящее время в области привито более 118 тыс. человек. Ранее заместитель руководителя управления Роспотребнадзора региона Андрей Юровских сообщил, что для региона было заказано более 1,7 млн вакцин против гриппа — на уровне прошлого года. Он добавил, что вся партия должна поступить в регион до конца октября.