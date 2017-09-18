Тюмень оказалась в числе городов с самой высокой оценкой качества медицины. Севастополь — в числе аутсайдеров

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе университета, 65% жителей крупных и средних городов полностью или в основном довольны качеством медицинских услуг, которые они получают.

При этом наивысшую оценку качества обслуживания населения заслужила страховая медицина — ей довольны 85% жителей крупных и средних городов.

Выше всего оценка качества здравоохранения в Нижнем Новгороде, Грозном, Казани, Уфе, Санкт-Петербурге, Тюмени, Оренбурге, Новокузнецке, Пензе и Томске.

Замыкают список Новосибирск, Астрахань, Севастополь, Волгоград и Махачкала. Челябинск и Пермь также оказались в числе аутсайдеров. Москва оказалась чуть выше Челябинска в списке — на два пункта. Екатеринбург разместился в середине рейтинга.