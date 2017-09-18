Тюмень оказалась в числе городов с самой высокой оценкой качества медицины. Севастополь — в числе аутсайдеров
Финансовый университет при Правительстве РФ провел очередной замер качества медицинского обслуживания населения в городах России.
Финансовый университет при Правительстве РФ провел очередной замер качества медицинского обслуживания населения в городах России.
Как сообщили Накануне.RU в
При этом наивысшую оценку качества обслуживания населения заслужила страховая медицина — ей довольны 85% жителей крупных и средних городов.
Выше всего оценка качества здравоохранения в Нижнем Новгороде, Грозном, Казани, Уфе,
Замыкают список Новосибирск, Астрахань, Севастополь, Волгоград и Махачкала. Челябинск и Пермь также оказались в числе аутсайдеров. Москва оказалась чуть выше Челябинска в списке — на два пункта. Екатеринбург разместился в середине рейтинга.
Как ранее сообщал Роспотребнадзор, за последние пять лет именно медицинская сфера стала лидером по темпам роста обращений граждан страны, недовольных ее качеством. Как сообщало Накануне.RU, доля платных услуг, оказываемых населению, увеличивалась в 2015 г.