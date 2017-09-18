Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
"Невозможно": победительница "Голоса" о блате и взятках у Агутина
Леди Гага больна фибромиалгией. Что это такое?
С чем ходили в школу дети в СССР
В Чечне ответили на сообщения о просьбе к Кадырову найти певца
СМИ: на борту рейса из Крыма в Москву произошел конфликт
Стихийный драйвер: «Ирма» и «Харви» взвинтили цены на нефть Как природные катаклизмы ударили по ценам на «черное золото»
Лиза Арзамасова представила фильм, в котором сыграла маму
Четырехлетний гипнотизер покорил зрителей шоу Галкина
Автосалон во Франкфурте: 5 главных новинок для России
Audi Aicon: машина без руля и педалей
Ким Кардашьян пришла на вечеринку в белье и прозрачных леггинсах
СМИ о том, как РФ может «подрезать крылья» NASA
США ответили на сообщение о «катастрофе российского Су-27»
«Как жаль!»: Трамп о ситуации с бензином в КНДР
Многодетная мама Мария Погребняк выложила откровенное фото
СМИ о том, как РФ может «подрезать крылья» NASA
Бурджанадзе: ЦРУ с помощью Саакашвили хочет сорвать ЧМ-2018
Разбился самолет Минобороны РФ
Фоторепортажи
8В Индии простились с Ганешей
12Сильнейший природный пожар в истории Лос-Анджелеса
15:19 (мск), источник: Nakanune.ru

Тюмень оказалась в числе городов с самой высокой оценкой качества медицины. Севастополь — в числе аутсайдеров

Финансовый университет при Правительстве РФ провел очередной замер качества медицинского обслуживания населения в городах России.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе университета, 65% жителей крупных и средних городов полностью или в основном довольны качеством медицинских услуг, которые они получают.

При этом наивысшую оценку качества обслуживания населения заслужила страховая медицина — ей довольны 85% жителей крупных и средних городов.

Выше всего оценка качества здравоохранения в Нижнем Новгороде, Грозном, Казани, Уфе, Санкт-Петербурге, Тюмени, Оренбурге, Новокузнецке, Пензе и Томске.

Замыкают список Новосибирск, Астрахань, Севастополь, Волгоград и Махачкала. Челябинск и Пермь также оказались в числе аутсайдеров. Москва оказалась чуть выше Челябинска в списке — на два пункта. Екатеринбург разместился в середине рейтинга.

Как ранее сообщал Роспотребнадзор, за последние пять лет именно медицинская сфера стала лидером по темпам роста обращений граждан страны, недовольных ее качеством. Как сообщало Накануне.RU, доля платных услуг, оказываемых населению, увеличивалась в 2015 г.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Вкладчики "Югры" приняли участие в масштабном митинге дольщиков в Москве: собрали подписи для Набиуллиной
Одобрен календарь выходных дней в 2018 году
Умер Зураб Соткилава
Сотрудник ФСБ рассказал о задержании Алексея Улюкаева
Роскачество проверило бутилированную воду в России
Индексации пенсий работающих пенсионеров в 2018 году не будет
У клиентов Сбербанка возникли проблемы с доступом к интернет-банку
СМИ сообщили о завершении карьеры группы Rammstein
Спорт
Без медалей, но с надеждой. Россия заняла 4-е место на ЧЕ Сборная России вернулась в игру с «-17», но всё же уступила испанцам в «бронзовом» матче
Авто
Что купить вместо iPhone X (+ веселый бонус) Новый iPhone Х будет стоить в России 91 990 рублей с памятью на 256 Гб. И это самый дорогой «Айфон» из когда-либо продаваемых в России
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
Нагиев прокомментировал информацию о своем уходе в декрет Ранее популярный телеведущий во время очередного выпуска шоу «Голос» заявил, что уйдет в отпуск из-за нервов
Недвижимость
Жилье в Петербурге скупают иногородние граждане
Названы самые грязные города России
Совмещенный санузел: за и против
Петербуржцы активно оспаривают кадастровую цену недвижимости
Леди
Твид, стразы и булавки: в моде провокационный маникюр Шесть самых актуальных трендов в нейл-дизайне – для самых модных, но при этом не слабонервных.
Дети
Елена Захарова заговорила о трагедии с маленькой дочкой Актриса затронула «больную» тему потери ребенка.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь