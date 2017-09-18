Валентина Терешкова и Елена Серова приехали в Краснодар поддержать абитуриенток военного авиаучилища

Валентина Терешкова рассказала, что получала много писем от девушек, мечтающих стать лётчицами. И только сейчас появилась такая возможность. Женщина-космонавт назвала такой выбор дерзким. И поддержала.

Валентина Терешкова, первая в мире женщина-космонавт: «И вы не представляете, какое чувство радости я испытала, потому что знаю, насколько сильна эта мечта сказать: “Эй, небо, сними шляпу, потому что я летаю!”. От их успехов, от их результатов зависит и то, будет закрыта эта дорога для других девчат или будет открыта».