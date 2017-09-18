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16:53 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Валентина Терешкова и Елена Серова приехали в Краснодар поддержать абитуриенток военного авиаучилища

Летчицы-космонавтки поддержали решения девушек, пожелали им сдать экзамены на отлично и пройти все комиссии.

Валентина Терешкова рассказала, что получала много писем от девушек, мечтающих стать лётчицами. И только сейчас появилась такая возможность. Женщина-космонавт назвала такой выбор дерзким. И поддержала.

Валентина Терешкова, первая в мире женщина-космонавт: «И вы не представляете, какое чувство радости я испытала, потому что знаю, насколько сильна эта мечта сказать: “Эй, небо, сними шляпу, потому что я летаю!”. От их успехов, от их результатов зависит и то, будет закрыта эта дорога для других девчат или будет открыта».

Подробнее о встрече с легендами советского покорения космоса рассказывает Денис Сенькин.

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