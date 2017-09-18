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15:35 (мск), источник: Sputniknews.kz

Биолог раскритиковал скандальный казахстанский учебник русского языка

АСТАНА, 18 сен — Sputnik. Кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института проблем передачи информации имени А. А. Харкевича РАН (ИППИ РАН) Александр Панчин раскритиковал новый казахстанский учебник русского языка под авторством профессора, доктора филологических наук Зинаиды Сабитовой.

Источник: Sputniknews.kz

Внимание биолога привлекла глава в учебнике по русскому языку для 7 класса, посвященная опасности ГМО, в частности, отрывок «Не употребляйте фастфуд, там есть продукты с ГМО и другими вредными веществами».

«Если ГМО расшифровывается как генетически модифицированный организм, корректно ли писать “там есть продукты с генетически модифицированными организмами и другими вредными веществами”? Являются ли организмы веществами?» — пишет Александр Панчин в своем блоге на LiveJournal (Живой Журнал, ЖЖ).

Панчин подчеркивает, что ГМО — это не добавки, не химические вещества, не витамины, не пестициды, это не колбаса и не хлеб, а организмы, у которых, как у всех остальных, есть свои гены. Также он подвергает сомнению утверждение об опасности ГМО.

Далее биолог приводит ряд ошибок из указанного учебника русского языка и радуется лишь тому, что этот учебник не для российских школьников. Также он выражает недоумение, что автор не посоветовалась с молекулярным биологом или биоинженером.

Учебник русского языка авторства Зинаиды Сабитовой уже успел стать скандальным.

Первыми недоумение новой программой высказали родители школьников, в частности вопросы вызвал современный сленг, песни Юрия Антонова, фрагменты передачи Ивана Урганта и рассказ про Бутявку и Кукусю.

Авторы в свою очередь заявили, что книга вырабатывает у школьников филологическую проницательность. Директор издательства «Мектеп» удивлен тем, что новые учебники попали в руки пользователей Сети раньше школ.

Вопрос о новых учебниках был поднят и на пресс-конференции президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Глава государства поручил министерству образования «растолковать и объяснить, в чем проблема».

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