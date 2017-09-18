Биолог раскритиковал скандальный казахстанский учебник русского языка

Источник: Sputniknews.kz

Внимание биолога привлекла глава в учебнике по русскому языку для 7 класса, посвященная опасности ГМО, в частности, отрывок «Не употребляйте фастфуд, там есть продукты с ГМО и другими вредными веществами».

«Если ГМО расшифровывается как генетически модифицированный организм, корректно ли писать “там есть продукты с генетически модифицированными организмами и другими вредными веществами”? Являются ли организмы веществами?» — пишет Александр Панчин в своем блоге на LiveJournal (Живой Журнал, ЖЖ).

Панчин подчеркивает, что ГМО — это не добавки, не химические вещества, не витамины, не пестициды, это не колбаса и не хлеб, а организмы, у которых, как у всех остальных, есть свои гены. Также он подвергает сомнению утверждение об опасности ГМО.

Далее биолог приводит ряд ошибок из указанного учебника русского языка и радуется лишь тому, что этот учебник не для российских школьников. Также он выражает недоумение, что автор не посоветовалась с молекулярным биологом или биоинженером.

Учебник русского языка авторства Зинаиды Сабитовой уже успел стать скандальным.

Первыми недоумение новой программой высказали родители школьников, в частности вопросы вызвал современный сленг, песни Юрия Антонова, фрагменты передачи Ивана Урганта и рассказ про Бутявку и Кукусю.

Авторы в свою очередь заявили, что книга вырабатывает у школьников филологическую проницательность. Директор издательства «Мектеп» удивлен тем, что новые учебники попали в руки пользователей Сети раньше школ.