В Челябинской области потеплеет до +24

«Переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем — местами небольшие дожди. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 3−8 м/с, отдельные порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью — плюс 7−12º, в горах и низинах — до плюс 3º, днем — плюс 19−24º, на крайнем севере — плюс 13−18º», — говорится в сообщении ведомства.

Согласно народным приметам, обычно 19 сентября случаются утренние морозцы. А если листья на верхних ветвях березы долго остаются зелеными, в то время как когда с нижних веток уже давно облетели — это к ранней зиме и благодатной весне.