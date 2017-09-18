Погода в Башкирии на неделю: чувствуется дыхание осени
В ближайшие два дня, 19 и 20 сентября, теплые дни сохранятся.
В ближайшие два дня, 19 и 20 сентября, теплые дни сохранятся.
Несмотря на местами кратковременный дождь, дневная температура воздуха составит +18…+23 °C. Ночью столбик термометра опустится до +7…+14 °C, сообщает Башгидрометцентр.
Согласно популярным сервисам погоды, похолодание в Уфе начнется уже с этого четверга. 21 сентября температура днем не превысит +14 °C, ожидается небольшой дождь и облачность. Холодная погода будет сохраняться до конца сентября.