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15:46 (мск), источник: PROUFU.ru

Погода в Башкирии на неделю: чувствуется дыхание осени

В ближайшие два дня, 19 и 20 сентября, теплые дни сохранятся.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +22° 94% 763 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: Proufu.ru

Несмотря на местами кратковременный дождь, дневная температура воздуха составит +18…+23 °C. Ночью столбик термометра опустится до +7…+14 °C, сообщает Башгидрометцентр.

Согласно популярным сервисам погоды, похолодание в Уфе начнется уже с этого четверга. 21 сентября температура днем не превысит +14 °C, ожидается небольшой дождь и облачность. Холодная погода будет сохраняться до конца сентября.

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