Центр Симферополя на четыре дня останется без воды

В Симферополе с 21 по 24 сентября ожидаются перебои с водоснабжением. Воду отключат у жителей тринадцати улиц. Причина — работы по замене участка водовода диаметром 500 мм, и замене запорной арматуры диаметром 300 мм, 400 мм и 500 мм.

— Перебои с подачей холодной воды будут на улице Толстого, Александра Невского, Долгоруковской, Карла Маркса, Крейзера, Гоголя, Калинина, Павленко, Жени Жигалиной, Авиационной, Элеваторной, Желябова, бульвара Ленина и прилегающих улиц, — уточнили в администрации крымской столицы. — «Вода Крыма» приносит свои извинения за предоставленные неудобства.