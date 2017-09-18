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15:53 (мск), источник: Комсомольская правда

Центр Симферополя на четыре дня останется без воды

Водоснабжение отключат на 13 улицах.

В Симферополе с 21 по 24 сентября ожидаются перебои с водоснабжением. Воду отключат у жителей тринадцати улиц. Причина — работы по замене участка водовода диаметром 500 мм, и замене запорной арматуры диаметром 300 мм, 400 мм и 500 мм.

— Перебои с подачей холодной воды будут на улице Толстого, Александра Невского, Долгоруковской, Карла Маркса, Крейзера, Гоголя, Калинина, Павленко, Жени Жигалиной, Авиационной, Элеваторной, Желябова, бульвара Ленина и прилегающих улиц, — уточнили в администрации крымской столицы. — «Вода Крыма» приносит свои извинения за предоставленные неудобства.

Напомним, часть Симферополя 19 сентября останется без света. Отключения ожидаются с 8.30 до 17.00.

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