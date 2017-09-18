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15:51 (мск), источник: НТА-Приволжье

Обсуждение возможных изменений в транспортной схеме Нижнего Новгорода состоится в горадминистрации 21 сентября

Нижний Новгород. 18 сентября. НТА-Приволжье — Обсуждение возможных изменений в транспортной схеме Нижнего Новгорода состоится в горадминистрации 21 сентября.

Источник: НТА-Приволжье

Как сообщил в ходе заседания комиссии Гордумы по социальной политике директор департамента транспорта Александр Голофастов, обсуждение пройдет в связи с массой поступивших от депутатов и перевозчиков предложений.

По его словам, в адрес департамента постоянно поступают предложения об улучшении транспортной инфраструктуры города, а также предложения касательно последних изменений в маршрутной сети.

Ранее депутаты уже поднимали вопрос о изменениях в транспортной схеме из-за обращений и жалоб жителей и перевозчиков на новые маршруты. Сейчас департамент рассматривает 8 предложений, поступивших от предпринимателей и депутатов.

«Чтобы максимально открыто и подробно обсудить изменения в транспортную схему, 21 сентября мы соберемся с депутатами, перевозчиками и работниками администрации. Среди поступивших предложений есть очень подробные и дельные и их необходимо обсудить», — подчеркнул Александр Голофастов.

Напомним, пятый конкурс на право пассажирских перевозок в Нижнем Новгороде отменён.

В нём планировалось разыграть три маршрута: № 55 от ЗКПД-4 до автовокзала в Щербинках, № 93 от Горьковского агрокомбината до Верхних Печер и № 94 от ЗКПД-4 до Кузнечихи-2.

Напомним, заседание суда по иску частных перевозчиков о признании незаконными первых двух конкурсов на 9 маршрутов в Нижнем Новгороде назначено на 27 сентября.

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