Обсуждение возможных изменений в транспортной схеме Нижнего Новгорода состоится в горадминистрации 21 сентября
Нижний Новгород. 18 сентября.
Нижний Новгород. 18 сентября.
Как сообщил в ходе заседания комиссии Гордумы по социальной политике директор департамента транспорта Александр Голофастов, обсуждение пройдет в связи с массой поступивших от депутатов и перевозчиков предложений.
По его словам, в адрес департамента постоянно поступают предложения об улучшении транспортной инфраструктуры города, а также предложения касательно последних изменений в маршрутной сети.
Ранее депутаты уже поднимали вопрос о изменениях в транспортной схеме
«Чтобы максимально открыто и подробно обсудить изменения в транспортную схему, 21 сентября мы соберемся с депутатами, перевозчиками и работниками администрации. Среди поступивших предложений есть очень подробные и дельные и их необходимо обсудить», — подчеркнул Александр Голофастов.
Напомним, пятый конкурс на право пассажирских перевозок в Нижнем Новгороде отменён.
В нём планировалось разыграть три маршрута: № 55 от ЗКПД-4 до автовокзала в Щербинках, № 93 от Горьковского агрокомбината до Верхних Печер и № 94 от ЗКПД-4 до Кузнечихи-2.
Напомним, заседание суда по иску частных перевозчиков о признании незаконными первых двух конкурсов на 9 маршрутов в Нижнем Новгороде назначено на 27 сентября.