Аргентинского художника задержали в Минске из-за отсутствия разрешения на нанесение рисунка
18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аргентинского художника задержали в Минске
18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аргентинского художника задержали в Минске
Инцидент произошел сегодня около 13.00. Художник рисовал на стене дома по ул. Рабкоровская, 21.
«Иностранец был задержан по причине отсутствия соответствующего разрешения на нанесение рисунка. Он был доставлен в отделение», — рассказала Эвелина Марковская. Сейчас художник уже отпущен.