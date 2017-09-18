Аргентинского художника задержали в Минске из-за отсутствия разрешения на нанесение рисунка

Инцидент произошел сегодня около 13.00. Художник рисовал на стене дома по ул. Рабкоровская, 21.

«Иностранец был задержан по причине отсутствия соответствующего разрешения на нанесение рисунка. Он был доставлен в отделение», — рассказала Эвелина Марковская. Сейчас художник уже отпущен.