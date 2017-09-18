Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эксперт: Грядущая зима станет самой холодной за последние 100 лет
Леди Гага больна фибромиалгией. Что это такое?
Плюсы и минусы слинга: мужской взгляд
Бурджанадзе: ЦРУ с помощью Саакашвили хочет сорвать ЧМ-2018
СМИ: на борту рейса из Крыма в Москву произошел конфликт
Супервулканы грозят уничтожить человечество В NASA опасаются угрозы «страшнее любого астероида»
Нагиев прокомментировал информацию о своем уходе в декрет
Программу «Жди меня» закрыли
5 самых крутых машин автосалона во Франкфурте
Новый Mack: грузовик, который станет классикой
Ким Кардашьян пришла на вечеринку в белье и прозрачных леггинсах
СМИ о том, как РФ может «подрезать крылья» NASA
США ответили на сообщение о «катастрофе российского Су-27»
«Как жаль!»: Трамп о ситуации с бензином в КНДР
Многодетная мама Мария Погребняк выложила откровенное фото
СМИ о том, как РФ может «подрезать крылья» NASA
Бурджанадзе: ЦРУ с помощью Саакашвили хочет сорвать ЧМ-2018
Разбился самолет Минобороны РФ
Фоторепортажи
8В Индии простились с Ганешей
12Сильнейший природный пожар в истории Лос-Анджелеса
15:58 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Директор аварийного лицея № 110 ушла «в отказ»

Нарушения есть — комментариев нет.

Прокуратура Свердловской области подтвердила предположение «Уралинформбюро» о нарушениях в эксплуатации лицея № 110 в Екатеринбурге.

Как ранее сообщало агентство, в марте 2017 года мэрия включила здание лицея в список муниципальных школ, предназначенных к капремонту. Чиновники провели аукцион на проектные работы, выбрали подрядчика. Но о ремонте пришлось забыть. После начала работ по проектированию выяснилось, что здание нуждается в серьезной реконструкции — а это уже другие затраты.

Проверка прокуратуры подтвердила, что городской департамент образования изначально неверно оценил состояние здания, построенного в 1951 году. Необходимость реконструкции они признали только после начала работ. Проект реконструкции планируется выполнить только в 2021 году. Вопрос о безопасности нахождения учеников в таком здании остается открытым.

При этом в ходе прокурорской проверки по сигналу «Уралинформбюро» были обнаружены нарушения правил пожарной безопасности. Что не помешало (!) принять лицей перед началом учебного году. В связи с этим прокуратура вынесла представление в адрес директора лицея Ирины Виноградовой и начальника отдела надзорной деятельности и противопожарного режима по Октябрьскому району.

Кроме того, еще в марте 2017 года в учебном заведении было обнаружено нарушение санитарно-эпидемиологических норм. Устранить его нужно к 1 октября, но лицей с этим вряд ли справится. По данным источников агентства, речь идет о переносе столовой из подвала на первый этаж. Провести работы планировалось во время ремонта, который так и не состоялся.

«Уралинформбюро» попыталось получить комментарий учебного заведения, в котором среди прочих учатся дети известных екатеринбургских випов. Но директор Ирина Виноградова категорически отказалась общаться по телефону и отвечать на письменный официальный запрос редакции.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
"Живая Арктика" украсила Губкинский зеленью
Одобрен календарь выходных дней в 2018 году
Умер Зураб Соткилава
Сотрудник ФСБ рассказал о задержании Алексея Улюкаева
Роскачество проверило бутилированную воду в России
Индексации пенсий работающих пенсионеров в 2018 году не будет
У клиентов Сбербанка возникли проблемы с доступом к интернет-банку
СМИ сообщили о завершении карьеры группы Rammstein
Спорт
Без медалей, но с надеждой. Россия заняла 4-е место на ЧЕ Сборная России вернулась в игру с «-17», но всё же уступила испанцам в «бронзовом» матче
Авто
Что купить вместо iPhone X (+ веселый бонус) Новый iPhone Х будет стоить в России 91 990 рублей с памятью на 256 Гб. И это самый дорогой «Айфон» из когда-либо продаваемых в России
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
Нагиев прокомментировал информацию о своем уходе в декрет Ранее популярный телеведущий во время очередного выпуска шоу «Голос» заявил, что уйдет в отпуск из-за нервов
Недвижимость
7 вещей, которые должны быть в комнате школьника
За раздельный сбор мусора дадут скидку на ЖКУ
Названы города-спутники Москвы с самыми дешевым жильем
В Москве назвали сроки открытия новых станций метро
Леди
Твид, стразы и булавки: в моде провокационный маникюр Шесть самых актуальных трендов в нейл-дизайне – для самых модных, но при этом не слабонервных.
Дети
Елена Захарова заговорила о трагедии с маленькой дочкой Актриса затронула «больную» тему потери ребенка.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь