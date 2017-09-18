В Ростовской области проведут «Большой этнографический диктант»

В Ростовской области этнографический диктант пройдет на пяти площадках. Стать участниками могут все желающие от 15 лет. Диктант состоит из 30 тестовых вопросов, 10 вопросов разработали специально для региона, уточнила министр образования региона Лариса Балина. Результаты будут подведены ко Дню Конституции РФ 12 декабря.

По мнению организаторов, диктант позволит оценить уровень этнографической грамотности населения, знаний о народах, проживающих в России, и привлечет внимание к этнографии. Подробнее о проекте — здесь. Отметим, в прошлом году этнографический диктант написали почти 90 тысяч человек по всей России.