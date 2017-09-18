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17:31 (мск), источник: Городской репортер

В Ростовской области проведут «Большой этнографический диктант»

Ростовская область присоединится к акции «Большой этнографический диктант», которая пройдет накануне Дня народного единства, 3 ноября, в каждом регионе страны, сообщает пресс-служба областного правительства.

В Ростовской области этнографический диктант пройдет на пяти площадках. Стать участниками могут все желающие от 15 лет. Диктант состоит из 30 тестовых вопросов, 10 вопросов разработали специально для региона, уточнила министр образования региона Лариса Балина. Результаты будут подведены ко Дню Конституции РФ 12 декабря.

По мнению организаторов, диктант позволит оценить уровень этнографической грамотности населения, знаний о народах, проживающих в России, и привлечет внимание к этнографии. Подробнее о проекте — здесь. Отметим, в прошлом году этнографический диктант написали почти 90 тысяч человек по всей России.

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