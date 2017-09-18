В Воронеже полтысячи домов остались без света из-за аварии на электросетях

В понедельник, 18 сентября 2017 года, около полудня в Коминтерновском и Центральном районах Воронежа в ряде домов пропало электричество. «Воронежгорэлектросеть» сообщила, что на электрических сетях случилась авария.

Свет в дома обещают дать в ближайшие часы.

Вот адреса, где из-за поломки нет света:

Автогенный пер. 1, 10, 2, 3, 4, 6, 8, 13, 15, 17, 19А, 9А.