В Воронеже полтысячи домов остались без света из-за аварии на электросетях
Публикуем список домов, в которых нет электричества.
Публикуем список домов, в которых нет электричества.
В понедельник, 18 сентября 2017 года, около полудня в Коминтерновском и Центральном районах Воронежа в ряде домов пропало электричество. «Воронежгорэлектросеть» сообщила, что на электрических сетях случилась авария.
Свет в дома обещают дать в ближайшие часы.
Вот адреса, где
Автогенный пер. 1, 10, 2, 3, 4, 6, 8, 13, 15, 17, 19А, 9А.
Берёзовская ул. 1А.
Лидии Рябцевой ул. 14, 28, 45, 5, 38, 38А, 45, 45/А, 45/А, 45Б, 47/1, 47/2, 47/3, 2, 54, 55А, 42.
Спокойный пер. 1, 10, 11, 11/1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18/1, 18/2, 19, 2, 20, 22, 24, 3, 3/3, 4, 5, 6, 6/1, 7, 8, 8/1, 9, 26, 30, 30А, 24А, 24 Г.
Рабочий просп. 40, 33, 35, 35/А, 37, 39, 41, 41/3, 41/А, 42, 42/А, 43, 43/1, 43/4, 44, 44/Б, 46, 46/А, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 59/1, 61, 61/2, 61/4, 62, 62/2, 63, 64, 65, 65/1, 65/2, 66, 67, 68, 69, 70, 70/1, 71, 72, 72/2, 73, 73/2, 74, 75, 76, 76/2, 77, 78, 79, 80, 82, 84, 23, 23/2, 25, 26, 27, 28, 28/1, 28/2, 28/3, 28/4, 28/5, 29, 30, 32, 34, 36, 38.
Бабушкина пер. 1, 10, 11, 11/А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17/3, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 35, 35/1, 37, 39, 39/1, 4, 41, 5, 5/2, 6, 7/1, 7/2, 8, 8/2, 9.
Вавилова ул. 30, 32, 34, 36.
Вокзальная ул. 41А, 46, 48, 49, 50, 52.
Лейтенанта Бовкуна ул. 21, 21/А, 21/Б, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 36, 36, 40.
Транспортная ул. 1/Б, 47, 49, 51, 61, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37/А, 38, 39, 42, 42/А, 43, 44, 45, 45/А, 46, 48, 50, 50/А, 52, 57, 59, 54/А, 56.
Цюрупы ул. 36.
Бурденко ул. 1, 1, 1А, 1К, 1К, 2, 2/А, 2/А, 4, 6,
Лечебный пер. 1, 1/А, 1/Б, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 6/А, 7/A, 7/A, 7/А, 7/А, 8, 9.
Танкиста Серебрякова ул. 1, 10, 11, 12, 13, 14/3, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27/А, 27/Б, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 48, 5, 50, 52, 54, 56, 58, 6, 60, 62, 64, 66, 68, 7, 70, 72, 74, 76, 78, 8, 80, 82, 84, 86, 88, 9, 90, 92, 94, 96, 98.
Транспортная ул. 11, 13, 13/А, 13/Б, 3, 58, 58А, 7, 83, 9.
Елецкая ул. 4, 6, 8, 8.
Городовикова ул. 2, 3, 3/А, 4.
Нарядная ул. 1, 2, 2/А, 4, 5, 6.
Полевая ул. 18, 18/А, 18/Б.
Советская ул. 1, 1, 1/А, 11, 13, 14, 15, 17, 17/А, 19, 2, 3, 4, 5, 9, 9, 9/А, 35, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54/1, 54/2, 54/3, 56, 56/А, 58, 58/Б, 60, 62, 64, 66, 68, 72, 72/А, 74, 76, 76/А, 78, 80, 86, 88, 90, 92.
Советский пер. 1, 1/А, 11, 13, 13/А, 15, 17, 19/1, 19/2, 19/3, 19/4, 19/5, 2, 3, 4, 4/А, 4/А, 4/Б, 4/Б, 4/В, 4/В, 4/Г, 4/Г, 5, 6, 7, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5, 8/6, 8/7, 9.
Цветущая ул. 1, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9.
Вавилова ул. 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57.
Ленина ул. 100, 43, 86, 88.
Логвиновская ул. 1, 10, 12, 12/А, 12/Б, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Марии Копыловой ул. 1, 10, 11, 11/Б, 12, 14, 16, 18, 2, 2/А, 20, 20/A, 20/A, 20/А, 20/А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Республиканская ул. 1, 10, 11, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 5, 7, 8, 9.
Урицкого ул. 2, 2/А, 2/Б, 3, 5.
Московский проспект 24.
Политехнический пер. 10.
Вокзальная ул. 41.
Коллективный пер. 1, 10, 11, 12, 14, 16, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9.