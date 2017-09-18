В Кишинёве новый асфальт не пережил лето
В Кишиневе на проезжей части провалился асфальт. Очевидцы данного инцидента выложили фотографии в социальной сети, сообщаетActualitati.md.
В Кишиневе на проезжей части провалился асфальт. Очевидцы данного инцидента выложили фотографии в социальной сети, сообщаетActualitati.md.
На фотографии видно, что дыра в асфальте внушительных размеров. Она препятствует движению автообилей, и создает аварийные ситуации.
Стоит отметить, что это не первый подобный инцидент. Несколько месяцев назад асфальт провалился непосредственно на бульваре Штефана чел Маре.