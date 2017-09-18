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18:23 (мск), источник: Actualitati.md

В Кишинёве новый асфальт не пережил лето

В Кишиневе на проезжей части провалился асфальт. Очевидцы данного инцидента выложили фотографии в социальной сети, сообщаетActualitati.md.

Источник: Actualitati.md

На фотографии видно, что дыра в асфальте внушительных размеров. Она препятствует движению автообилей, и создает аварийные ситуации.

Стоит отметить, что это не первый подобный инцидент. Несколько месяцев назад асфальт провалился непосредственно на бульваре Штефана чел Маре.

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