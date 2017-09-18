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17:00 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

Синоптики предупреждают жителей Татарстана о грозе и ветре

(Город Казань KZN.RU, 18 сентября). В Татарстане и его столице сохраняется теплая погода, однако синоптики предупреждают жителей об усилениях ветра, дождях и грозах.

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Источник: Город Казань.KZN.RU

Предстоящей ночью температура в Казани составит +12−14 градусов. Переменная облачность. Без осадков. Ветер южный, умеренный. Днем 19 сентября переменная облачность сохранится. Местами пройдет небольшой дождь, возможна гроза. Ветер юго-западный, умеренный до сильного, порывами до 15−17 м/с. Максимальная температура воздуха составит 23−25 градусов выше нуля.

В целом по РТ 19 сентября также прогнозируется переменная облачность. Местами пройдет небольшой дождь, днем возможна гроза. Ветер южный, юго-западный, умеренный, утром и днем до сильного, порывами до 17 м/с. Минимальная температура воздуха ночью составит +11−16 градусов, максимальная температура воздуха днем — 22−27 градусов тепла, сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

В среду, 20 сентября, переменная облачность сохранится. Ночью местами пройдет небольшой дождь. Днем без осадков. Ветер западный, умеренный. Минимальная температура воздуха ночью — 9−14, максимальная температура воздуха днем — 14−19 градусов выше нуля.

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