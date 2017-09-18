Синоптики предупреждают жителей Татарстана о грозе и ветре
(Город Казань KZN.RU, 18 сентября). В Татарстане и его столице сохраняется теплая погода, однако синоптики предупреждают жителей об усилениях ветра, дождях и грозах.
(Город Казань KZN.RU, 18 сентября). В Татарстане и его столице сохраняется теплая погода, однако синоптики предупреждают жителей об усилениях ветра, дождях и грозах.
Предстоящей ночью температура в Казани составит +12−14 градусов. Переменная облачность. Без осадков. Ветер южный, умеренный. Днем 19 сентября переменная облачность сохранится. Местами пройдет небольшой дождь, возможна гроза. Ветер
В целом по РТ 19 сентября также прогнозируется переменная облачность. Местами пройдет небольшой дождь, днем возможна гроза. Ветер южный,
В среду, 20 сентября, переменная облачность сохранится. Ночью местами пройдет небольшой дождь. Днем без осадков. Ветер западный, умеренный. Минимальная температура воздуха ночью — 9−14, максимальная температура воздуха днем — 14−19 градусов выше нуля.