Синоптики предупреждают жителей Татарстана о грозе и ветре

Предстоящей ночью температура в Казани составит +12−14 градусов. Переменная облачность. Без осадков. Ветер южный, умеренный. Днем 19 сентября переменная облачность сохранится. Местами пройдет небольшой дождь, возможна гроза. Ветер юго-западный, умеренный до сильного, порывами до 15−17 м/с. Максимальная температура воздуха составит 23−25 градусов выше нуля.

В целом по РТ 19 сентября также прогнозируется переменная облачность. Местами пройдет небольшой дождь, днем возможна гроза. Ветер южный, юго-западный, умеренный, утром и днем до сильного, порывами до 17 м/с. Минимальная температура воздуха ночью составит +11−16 градусов, максимальная температура воздуха днем — 22−27 градусов тепла, сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.