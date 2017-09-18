Волгоградцам впервые покажут рассекреченные документы

В основу экспозиции легли документы, книги, материалы периодической печати, фотографии, воспоминания очевидцев и другие источники личного происхождения из фондов федеральных, региональных и муниципальных архивов России.

Значительное место в экспозиции занимают документы, связанные с участием Красной Армии в боях под Сталинградом. Большое внимание уделено документальному рассказу о тружениках тыла.

На выставке впервые будут представлены рассекреченные документы о проектировании и строительстве железной дороги Саратов — Сталинград в 1942 году и личное дело военнопленного фельдмаршала Паулюса. В числе экспонатов также — уникальные фотографии обороны Сталинграда, сделанные в 1942—1943 годах одним из самых именитых деятелей искусства сталинской эпохи писателем Николаем Виртой; подлинные кадры кинохроники «Сталинград», снятые Центральной студией кинохроники в 1942—1943 годах; воспоминания защитника Дома Павлова Гари Хохлова; стихотворение Маргариты Агашиной «Отвечу» (1943); письма и фото участников Сталинградской битвы Семена Дугарона, Николая Ильбекова, Натальи Качуевской, Федора Сысоева, Улюмджи Чимидова и многие другие архивные документы периода Сталинградской битвы.