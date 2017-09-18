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16:51 (мск), источник: VOLGOGRAD.RU

Волгоградцам впервые покажут рассекреченные документы

Как сообщает пресс-служба областной администрации, 28 сентября в 10:00 в Государственном архиве Волгоградской области состоится открытие историко-документальной выставки «Переломный момент в Сталинградской битве».

В основу экспозиции легли документы, книги, материалы периодической печати, фотографии, воспоминания очевидцев и другие источники личного происхождения из фондов федеральных, региональных и муниципальных архивов России.

Значительное место в экспозиции занимают документы, связанные с участием Красной Армии в боях под Сталинградом. Большое внимание уделено документальному рассказу о тружениках тыла.

На выставке впервые будут представлены рассекреченные документы о проектировании и строительстве железной дороги Саратов — Сталинград в 1942 году и личное дело военнопленного фельдмаршала Паулюса. В числе экспонатов также — уникальные фотографии обороны Сталинграда, сделанные в 1942—1943 годах одним из самых именитых деятелей искусства сталинской эпохи писателем Николаем Виртой; подлинные кадры кинохроники «Сталинград», снятые Центральной студией кинохроники в 1942—1943 годах; воспоминания защитника Дома Павлова Гари Хохлова; стихотворение Маргариты Агашиной «Отвечу» (1943); письма и фото участников Сталинградской битвы Семена Дугарона, Николая Ильбекова, Натальи Качуевской, Федора Сысоева, Улюмджи Чимидова и многие другие архивные документы периода Сталинградской битвы.

Сохранение исторической памяти приобретает особую актуальность в преддверии празднования 75-летия Сталинградской Победы, которое регион отметит в следующем году вместе со всей страной — соответствующий указ подписал Президент РФ Владимир Путин. В рамках подготовки уже в ноябре этого года в Калаче-на-Дону и поселке Пятиморск пройдут торжества, приуроченные к 75-летию начала контрнаступления под Сталинградом.

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