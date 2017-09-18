Модель с монобровью шокировала гламурный мир моды
«Я лично думаю, что моё лицо так выглядит лучше. Другие не согласны с моим мнением, и пусть. Надо быть терпимее к любой внешности», — говорит натуральная блондинка с чёрными сросшимися бровями.
«Я лично думаю, что моё лицо так выглядит лучше. Другие не согласны с моим мнением, и пусть. Надо быть терпимее к любой внешности», — говорит натуральная блондинка с чёрными сросшимися бровями.
Мода на брови всегда отличалась разнообразными формами. В разное время девушки носили густые брови и
Однако греческая модель София Хаджипантели (Sophia Hadjipanteli) бросила реальный вызов канонам красоты и отказалась щипать свои сросшиеся брови, объявив монобровь естественной, а значит красивой. Натуральная блондинка даже красит свои брови в чёрный цвет, чтобы ещё больше подчеркнуть их форму и размер.
У меня сросшиеся брови, потому что это мой выбор. Я та, кем хочу быть. Когда вы осуждаете других за то, как они делают макияж, обрезают волосы, изменяют части тела или внутренний мир, только потому что вы делаете это по-другому, вы становитесь столь же токсичными, как и многие общественные нормы и другие методы социального давления, с которыми мы регулярно сталкиваемся.
Недавно София Хаджипантели приняла участие в фотосессии в образе мексиканской художницы Фриды Кало, которая также известна своими сросшимися бровями: «Мне всегда нравилась Фрида, я считаю, что она прекрасна. После этой фотосессии я почувствовала, что принимаю себя настоящую целиком и полностью. И мне вовсе необязательно нравиться всем людям на свете».
На Инстаграм Софии Хаджипантели подписаны более 76 тысяч человек. Гречанка признаёт, что её внешний вид нравится далеко не всем, а некоторые считают его вульгарным и непривлекательным, но говорит о том, что её не заботит мнение других людей: «Я считаю, что моё лицо так выглядит лучше. Другие не согласны со мной, и пусть. Люди должны научиться терпимому и доброжелательному отношению к любой внешности и любым особенностям других людей».
Мода на естественную красоту давно шагает по планете, принимая в свои ряды всё новых адептов.