Полиция оценила ущерб от «минирования» по всей России
Государство потратило 300 млн руб. на эвакуацию людей из различных объектов
Государство потратило 300 млн руб. на эвакуацию людей из различных объектов
Ущерб от эвакуации
РБК ожидает ответа от МВД о том, что обсуждалось на совещании и какие мероприятия учитывались при подсчете ущерба.
В эту сумму [300 млн руб.] не включена упущенная выгода бизнеса от действий телефонных хулиганов. Это расходы, которые государство берет на себя в результате усиленного режима несения службы.
По его словам, личный состав, задействованный при эвакуации, как правило, подключают внеурочно, а иногда даже отзывают из отпусков, что оплачивается дополнительно. «Плюс выезды на место — это расходы на бензин, дополнительные средства идут на оплату работы кинологов, с которыми в таких случаях заключаются отдельные договоры», — сказал Матвейчев.
«Всего с прошлого вторника, по предварительным данным, “заминировали” порядка 600 объектов — аэропорты, торговые центры, вокзалы», — сказал собеседник агентства.
Причиной массовых звонков о бомбах в российских городах является зарубежная централизованная атака с использованием
«Анонимные звонки о якобы заложенных бомбах — это взаимосвязанные вещи, продолжение одной и той же спланированной атаки, нанесенной с территории сопредельного государства», — рассказывал РБК источник, близкий к силовым структурам. В Федеральной службе безопасности (ФСБ), которая занимается расследованием причин массовых телефонных угроз, возбудили уголовное дело по ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).
В случае эвакуации торгового центра потери несут сами ретейлеры, рассказывал РБК генеральный директор компании «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов. Например, исходя из выручки ТРЦ «Афимолл Сити» по итогам первого полугодия 2017 года ($39,8 млн) и того факта, что арендаторы ТЦ обычно платят собственнику в среднем около 10% от собственной выручки (расчет Ванчугова), школ и торговых центров по всей России с 10 по 17 сентября составил 300 млн руб., подсчитал РБК.
Однако «Афимолл» характеризуется высоким дневным потоком посетителей, тогда как дневная выручка среднего торгового центра в Москве может быть примерно в два раза меньше, сообщил директор по развитию департамента управления недвижимостью Colliers International Елена Розанова. «Средняя дневная выручка успешного торгового центра арендопригодной площадью около 100 тыс. кв. м — от $5 тыс. до $15 тыс. в час», — рассказал директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Александр Обуховский.
Таким образом, по подсчетам РБК, все арендаторы такого ТЦ могут терять от $50 тыс. до $150 тыс. в час. «Арендаторы теряют