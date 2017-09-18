Украинский суд признал невиновными обвиняемых по делу о беспорядках в Одессе

Источник: РИА "Новости"

Как передает корреспондент агентства «Интерфакс-Украина», суд признал несостоятельными доказательства обвинения в участии и организации обвиняемых в массовых беспорядках, повлекших смерть и травмы людей.

Для четверых из пяти находящихся под стражей обвиняемых, и т. ч. для граждан России Евгения Мефедова и Максима Сакауова прокуратура требовала 12 лет. 15 лет обвинение потребовало для Сергея Долженкова, которого прокуроры называли организатором массовых беспорядков.

Еще для 12 обвиняемых, находящихся не под стражей, сторона обвинения потребовала 8 и 9 лет лишения свободы, еще для двоих — 10 лет.

Все пятеро фигурантов, находившихся под стражей, освобождены в зале суда.

Само здание оцеплено сотрудниками Национальной гвардии Украины, перед ним собрались несколько десятков активистов.

2 мая 2014 года в Одессе в ходе массовых беспорядков погибли 48 человек и более 200 были ранены. Большинство погибли в Доме профсоюзов. Следствие установило, что массовые беспорядки в Одессе были организованы и умышленно спланированы.

Правоохранительные органы Украины начали около десятка уголовных производств, касающихся разных фактов. Наиболее резонансное из них — дело о событиях на Греческой площади, где произошли первые столкновения между пророссийскими и проукраинскими активистами.

Вину доказать не удалось

Суд пришел к выводу, что следствие по делу было проведено некачественно, и указал на многочисленные недостатки и пробелы в проведенных следственных действиях. Так во время расследования был допрошен только один сотрудник полиции из числа тех, кто присутствовал на Греческой площади.

Показания единственного свидетеля обвинения — Александра Посмиченко, который заявлял об участии обвиняемых во вменяемых им преступлениях, — в суде посчитали предвзятыми, поэтому они не учитывались при вынесении приговора.

Часть представленных улик была исключена из списка доказательств, так как они были добыты с нарушением норм УПК.

Не удовлетворили суд и фото-, видеоматериалы, которые передала сторона обвинения. По мнению суда, прокуратура не смогла каким-либо образом подтвердить, что на фото и видео изображены обвиняемые. А последние не подтвердили, что это они на фото и видео.

Недоказанными голословными суд признал утверждения стороны обвинения о том, что к организации событий 2 мая 2014 года в Одессе причастны должностные лица и первые лица государства времен президентства Виктора Януковича.