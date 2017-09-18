Уральский синоптик прокомментировала прогноз о самой холодной зиме столетия

Источник: AP 2017

Самая суровая за 100 лет зима, которую недавно спрогнозировали британские учёные в 2017—2018 годах, вызвала у свердловских метеорологов определённые сомнения.

«Давайте не будем спешить делать из прогнозов британских учёных какие-либо выводы в отношении России и Свердловской области, — призвала главный синоптик Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Шепоренко. — Накануне отопительного сезона Гидрометцентр России всегда выходит с прогнозами по регионам. Информация появится на сайте ведомства в ближайшие дни. Изучим её, и тогда можно будет что-то сказать о зиме на Среднем Урале. А пока “паниковать” рано».

Стоит отметить, что ранее в различных СМИ прошла информация, что грядущая зима станет за последнее столетие самой жестокой. По информации британских учёных, планета Земля вошла в новый климатический цикл, и будет иметь место понижение солнечной активности. Специалисты утверждают, что уже середина октября отметиться рекордно низкими температурами, в связи с чем необходимо уже сейчас запасаться тёплой одеждой.