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16:36 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Уральский синоптик прокомментировала прогноз о самой холодной зиме столетия

Британские учёные пообещали планете Земля климатический апокалипсис.

Источник: AP 2017

Самая суровая за 100 лет зима, которую недавно спрогнозировали британские учёные в 2017—2018 годах, вызвала у свердловских метеорологов определённые сомнения.

«Давайте не будем спешить делать из прогнозов британских учёных какие-либо выводы в отношении России и Свердловской области, — призвала главный синоптик Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Шепоренко. — Накануне отопительного сезона Гидрометцентр России всегда выходит с прогнозами по регионам. Информация появится на сайте ведомства в ближайшие дни. Изучим её, и тогда можно будет что-то сказать о зиме на Среднем Урале. А пока “паниковать” рано».

Стоит отметить, что ранее в различных СМИ прошла информация, что грядущая зима станет за последнее столетие самой жестокой. По информации британских учёных, планета Земля вошла в новый климатический цикл, и будет иметь место понижение солнечной активности. Специалисты утверждают, что уже середина октября отметиться рекордно низкими температурами, в связи с чем необходимо уже сейчас запасаться тёплой одеждой.

Напомним также, что, по данным уральских синоптиков, на этой неделе на Среднем Урале возможны небольшие осадки. Температура воздуха 18, 19 и 20 сентября опустится, днём она составит 7−12 градусов, ночю — 2−7 градусов, местами возможны заморозки. При этом «Яндекс» предрекает, что в среду, 20 сентября 2017 года, жителей Екатеринбурга днём ждёт не менее +20. В остальные дни пророчества «Яндекса» не слишком расходятся с прогнозами уральских метеорологов.

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