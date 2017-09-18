Уральский синоптик прокомментировала прогноз о самой холодной зиме столетия
Британские учёные пообещали планете Земля климатический апокалипсис.
Британские учёные пообещали планете Земля климатический апокалипсис.
Самая суровая за 100 лет зима, которую недавно спрогнозировали британские учёные в 2017—2018 годах, вызвала у свердловских метеорологов определённые сомнения.
«Давайте не будем спешить делать из прогнозов британских учёных
Стоит отметить, что ранее в различных СМИ прошла информация, что грядущая зима станет за последнее столетие самой жестокой. По информации британских учёных, планета Земля вошла в новый климатический цикл, и будет иметь место понижение солнечной активности. Специалисты утверждают, что уже середина октября отметиться рекордно низкими температурами, в связи с чем необходимо уже сейчас запасаться тёплой одеждой.
Напомним также, что, по данным уральских синоптиков, на этой неделе на Среднем Урале возможны небольшие осадки. Температура воздуха 18, 19 и 20 сентября опустится, днём она составит 7−12 градусов, ночю — 2−7 градусов, местами возможны заморозки. При этом «Яндекс» предрекает, что в среду, 20 сентября 2017 года, жителей Екатеринбурга днём ждёт не менее +20. В остальные дни пророчества «Яндекса» не слишком расходятся с прогнозами уральских метеорологов.