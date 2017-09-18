В Алматы переименуют несколько улиц

Источник: 365info.kz

Новые названия согласно проекту постановления акима Бауыржана Байбека были приняты с учетом мнения алматинцев. Решение принимали депутаты маслихата VI созыва на основании заключений ономастических комиссий Алматы при правительстве РК, сообщает Tengrinews.kz.

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Новые названия присвоены следующим улицам:

— в микрорайоне «Алатау» Бостандыкского района безымянной улице «Квартал А 1» — улица Тарлан;.

— по Наурызбайскому району Алматы в микрорайоне «Каменка-3»: улице с проектным наименованием 1-я улица — улица Бақыт;.

— по Наурызбайскому району Алматы в микрорайоне «Каменка-3»: улице с проектным наименованием 2-я улица — улица Қыран;.

— по Наурызбайскому району Алматы в микрорайоне «Каменка-3»: улице с проектным наименованием 3-я улица — улица Бұланды;.