Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
"Невозможно": победительница "Голоса" о блате и взятках у Агутина
Валерий Спиридонов нашёл альтернативу пересадке головы
Три государства потребовали отстранить Россию от Олимпиады
В России изменятся пенсии с 1 января и с 1 апреля 2018 года
Разбился самолет Минобороны РФ
Чем может грозить использование фото знаменитости без ее ведома? Звезда «Клиники» Зак Брафф узнал, что работает компьютерным мастером «в России»
Эксперт: Грядущая зима станет самой холодной за последние 100 лет
Швеция ответит РФ ударом на удар - СМИ
Автосалон во Франкфурте: 5 главных новинок для России
Audi Aicon: машина без руля и педалей
Пугачева блеснула на банкете в дерзком мини - СМИ
Липницкая рассказала о своем диагнозе - СМИ
На Урале памятник бросающим детей отцам уничтожили через сутки
С 1 января и с 1 апреля 2018 года изменятся пенсии
СМИ: Пушков объяснил, что означает «прорыв» Саакашвили на Украину
Постпред РФ назвал беспрецедентным случай в ОБСЕ
Бурджанадзе: ЦРУ с помощью Саакашвили хочет сорвать ЧМ-2018
Разбился самолет Минобороны РФ
Фоторепортажи
10Землетрясение магнитудой 8,2 в Мексике
8В Индии простились с Ганешей
17:09 (мск), источник: 365info.kz

В Алматы переименуют несколько улиц

В городе появятся улицы Бақыт, Самұрық, Бұланды, Тарлан и Қыран.

Источник: 365info.kz

Новые названия согласно проекту постановления акима Бауыржана Байбека были приняты с учетом мнения алматинцев. Решение принимали депутаты маслихата VI созыва на основании заключений ономастических комиссий Алматы при правительстве РК, сообщает Tengrinews.kz.

Читайте также
Ночью в Алматы горело кафе

Новые названия присвоены следующим улицам:

— в микрорайоне «Алатау» Бостандыкского района безымянной улице «Квартал А 1» — улица Тарлан;.

— по Наурызбайскому району Алматы в микрорайоне «Каменка-3»: улице с проектным наименованием 1-я улица — улица Бақыт;.

— по Наурызбайскому району Алматы в микрорайоне «Каменка-3»: улице с проектным наименованием 2-я улица — улица Қыран;.

— по Наурызбайскому району Алматы в микрорайоне «Каменка-3»: улице с проектным наименованием 3-я улица — улица Бұланды;.

 — по Наурызбайскому району Алматы в микрорайоне «Каменка-3»: улице с проектным наименованием 4-я улица — улица Самұрық..

Проект постановления опубликован на портале электронного правительства. Казахстанцы смогут обсудить документ до 29 сентября.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Без паранджи: какими казашки были раньше
Одобрен календарь выходных дней в 2018 году
Орешкин дал прогноз стабильности рубля в 2018-2020 годах
Сотрудник ФСБ рассказал о задержании Алексея Улюкаева
Обвиняемых по делу о беспорядках в Одессе признали невиновными
Голос редкой красоты: коллеги вспоминают Зураба Соткилаву
У клиентов Сбербанка возникли проблемы с доступом к интернет-банку
СМИ сообщили о завершении карьеры группы Rammstein
Спорт
Без медалей, но с надеждой. Россия заняла 4-е место на ЧЕ Сборная России вернулась в игру с «-17», но всё же уступила испанцам в «бронзовом» матче
Авто
Что купить вместо iPhone X (+ веселый бонус) Новый iPhone Х будет стоить в России 91 990 рублей с памятью на 256 Гб. И это самый дорогой «Айфон» из когда-либо продаваемых в России
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
Нагиев прокомментировал информацию о своем уходе в декрет Ранее популярный телеведущий во время очередного выпуска шоу «Голос» заявил, что уйдет в отпуск из-за нервов
Недвижимость
Спрос на апартаменты рухнул в два раза
Совмещенный санузел: за и против
В Москве назвали сроки открытия новых станций метро
Названы самые грязные города России
Леди
Твид, стразы и булавки: в моде провокационный маникюр Шесть самых актуальных трендов в нейл-дизайне – для самых модных, но при этом не слабонервных.
Дети
Елена Захарова заговорила о трагедии с маленькой дочкой Актриса затронула «больную» тему потери ребенка.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь