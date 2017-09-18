В Алматы переименуют несколько улиц
В городе появятся улицы Бақыт, Самұрық, Бұланды, Тарлан и Қыран.
В городе появятся улицы Бақыт, Самұрық, Бұланды, Тарлан и Қыран.
Новые названия согласно проекту постановления акима Бауыржана Байбека были приняты с учетом мнения алматинцев. Решение принимали депутаты маслихата VI созыва на основании заключений ономастических комиссий Алматы при правительстве РК, сообщает Tengrinews.kz.
Новые названия присвоены следующим улицам:
— в микрорайоне «Алатау» Бостандыкского района безымянной улице «Квартал А 1» — улица Тарлан;.
— по Наурызбайскому району Алматы в микрорайоне «Каменка-3»: улице с проектным наименованием 1-я улица — улица Бақыт;.
— по Наурызбайскому району Алматы в микрорайоне «Каменка-3»: улице с проектным наименованием 2-я улица — улица Қыран;.
— по Наурызбайскому району Алматы в микрорайоне «Каменка-3»: улице с проектным наименованием 3-я улица — улица Бұланды;.
— по Наурызбайскому району Алматы в микрорайоне «Каменка-3»: улице с проектным наименованием 4-я улица — улица Самұрық..
Проект постановления опубликован на портале электронного правительства. Казахстанцы смогут обсудить документ до 29 сентября.