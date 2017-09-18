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17:17 (мск), источник: Коммерсантъ

Специалисты Гринпис проведут исследования качества воздуха в Ростове

Гринпис проведет в Ростове-на-Дону измерения качества воздуха, об этом сообщает пресс-служба российского отделения организации.

Помимо Ростова специалисты проведут замеры в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Самаре и Нижнем Новогороде.

«Загрязнение воздуха — одна из самых важных экологических проблем для жителей крупных российских городов. Опрос TNS в июне показал, что 69% из них обращали внимание на эту проблему за последние три месяца. Однако далеко не везде есть такая продвинутая система мониторинга, как в Москве, а измеряющих станций зачастую недостаточно, чтобы узнать качество воздуха. Чтобы горожане получили правдивую информацию о качестве воздуха, Гринпис России инициирует независимые измерения», — говорится в сообщении.

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