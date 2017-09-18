Специалисты Гринпис проведут исследования качества воздуха в Ростове

Помимо Ростова специалисты проведут замеры в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Самаре и Нижнем Новогороде.



«Загрязнение воздуха — одна из самых важных экологических проблем для жителей крупных российских городов. Опрос TNS в июне показал, что 69% из них обращали внимание на эту проблему за последние три месяца. Однако далеко не везде есть такая продвинутая система мониторинга, как в Москве, а измеряющих станций зачастую недостаточно, чтобы узнать качество воздуха. Чтобы горожане получили правдивую информацию о качестве воздуха, Гринпис России инициирует независимые измерения», — говорится в сообщении.