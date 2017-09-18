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17:24 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Казани проводили в последний путь видного татарского драматурга Ризвана Хамида

(Казань, 18 сентября, «Татар-информ», Рузиля Мухаметова). Видного татарского драматурга Ривана Хамида проводили в последний путь от подъезда его родного дома в Казани.

Источник: ИА Татар-информ

У подъезда дома по улице Татарстан с утра собралась татарская элита — писатели, артисты, режиссеры, ученые. Среди них — народные поэты Татарстана Разиль Валеев, Роберт Миннуллин, главный режиссер Набережночелнинского театра Фаиль Ибрагимов, литературовед Альфат Закирзянов и другие.

Гражданскую панихиду провел председатель Союза писателей РТ Данил Салихов.

По случаю кончины лауреата премии имени Мусы Джалиля, заслуженного деятеля искусств Татарстана Ризвана Хамида соболезнования родным и близким усопшего выразила первый заместитель министра культуры РТ Эльвира Камалова. «Ризвана Хамида мы знаем как автора более 30 сценических произведений, они были переведены на многие языки и ставились на многих сценах России. Талантливому драматургу были присущи преданность своему делу и чувство ответственности», — сказала она.

Данил Салихов назвал Ризвана Хамида эталоном татарской драматургии. «Ризван Хамид, несмотря на то, что в институтах не учился, у него было много учеников. Он был аксакалом, дающим дорогу в драматургию», — сказал он. В качестве учеников Ризвана Хамида выступили и драматурги Мансур Гилязов и Радиф Сагди.

«Он писал до последнего дня. Вчера мы с Ркаилом Зайдуллой изучали его рукописи, лежавшие у него на столе. Он писал до последнего своего дня, мы прочитали в рукописях очень глубокие философские мысли. Возможно, они тоже будут опубликованы», — сказал Мансур Гилязов. «Дядя Ризван был удивительно щедрым, удивительно преданным, удивительно искренним человеком. На сегодняшний день этих качество не хватает не только нашему народу, но и обществу в целом. Мы должны стремиться к этим качествам. И тогда душа Ризвана абы будет спокойна», — подчеркнул Мансур Гилязов.

На панихиде также выступили народный артист РТ Халим Залялов и драматург Рабит Батулла.

Видного татарского драматурга Ризвана Хамида похоронили на кладбище в Киндерях.

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