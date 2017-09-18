Экс-мэр Архангельска планирует открыть в Казани музей знаменитостей

Первый такой музей с фигурами знаменитостей из силикона (а не из воска) появится в Москве в феврале 2018 года, второй — в Санкт-Петербурге в декабре 2018, до Казани очередь дойдет в марте 2019 года. Однако технология выполнения фигур впервые будет опробована именно в Казани: в скором времени в одном из музеев столицы Татарстана появятся фигуры двух местных жительниц. После чего отработанная технология распространится уже на создание фигур знаменитостей. По словам Александра Донского, силикон дороже воска, но выглядит гораздо лучше и живее передает эмоции.