Экс-мэр Архангельска планирует открыть в Казани музей знаменитостей
Бывший мэр Архангельска Александр Донской планирует открыть в Казани музей «Все звезды», сообщает «РБК».
Бывший мэр Архангельска Александр Донской планирует открыть в Казани музей «Все звезды», сообщает «РБК».
Первый такой музей с фигурами знаменитостей из силикона (а не из воска) появится в Москве в феврале 2018 года, второй — в
«В музее в Казани появятся фигуры президента России, Татарстана и мэра Казани», — пояснил Александр Донской.