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17:30 (мск), источник: АиФ Самара

В Самарской области изменится прожиточный минимум пенсионера

Величина прожиточного минимума пенсионера увеличится на 2,9%

Источник: РИА "Новости"

В понедельник, 18 сентября, областной кабинет министров на очередном заседании под председательством первого вице-губернатора Александра Нефёдова принял решение об изменении величины прожиточного минимума пенсионера на 2018 год, сообщает правительство Самарской области.

Проект регионального закона «Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Самарской области на 2018 год» разработан областным министерством труда, занятости и миграционной политики в целях определения размера социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом «О государственной социальной помощи», неработающим пенсионерам, у которых размер пенсии с учетом денежных выплат меньше величины прожиточного минимума, установленной в области. Предусматриваемая законопроектом величина прожиточного минимума пенсионера составит 8413 руб., что выше, чем в текущем году, на 2,9%. Это обусловлено существенным увеличением среднегодовой величины прожиточного минимума для пенсионеров в Самарской области за 2016 год, а также влиянием инфляционных процессов.

Далее законопроект поступит в Самарскую губернскую думу.

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