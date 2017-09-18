В Самарской области изменится прожиточный минимум пенсионера

Проект регионального закона «Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Самарской области на 2018 год» разработан областным министерством труда, занятости и миграционной политики в целях определения размера социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом «О государственной социальной помощи», неработающим пенсионерам, у которых размер пенсии с учетом денежных выплат меньше величины прожиточного минимума, установленной в области. Предусматриваемая законопроектом величина прожиточного минимума пенсионера составит 8413 руб., что выше, чем в текущем году, на 2,9%. Это обусловлено существенным увеличением среднегодовой величины прожиточного минимума для пенсионеров в Самарской области за 2016 год, а также влиянием инфляционных процессов.