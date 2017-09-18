В Молдове зарегистрировано редкое погодное явление
Молдавские метеорологи зафиксировали на минувшей неделе редкое для нашей страны явление.
Молдавские метеорологи зафиксировали на минувшей неделе редкое для нашей страны явление.
КИШИНЕВ, 18 сен — Sputnik. Средняя температура воздуха, которую зарегистрировали приборы на минувшей неделе, встречается в Молдове раз в 15−20 лет, свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.
С 11 по 17 сентября средняя температура воздуха варьировала от +19,3 до 23,2 градуса по Цельсию. Это превышает нормальные показатели на 5,5−6,5 градуса.
При этом, максимум за неделю отмечен в
«Такие высокие температуры воздуха на территории республики в этот период отмечаются в среднем раз в 10 лет», — сообщили в Госгидрометеослужбе.
Самый низкий показатель зарегистрировали в Рыбнице и Тирасполе. Ночью столбик термометра падал до +6,5 градуса по Цельсию.
При этом, прошлая неделя выдалась небогатой на осадки. На 85% территории их вовсе не было. В остальных регионах выпало 1−4 мм, что составляет всего 10−40% от нормы.