В Молдове зарегистрировано редкое погодное явление

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 18 сен — Sputnik. Средняя температура воздуха, которую зарегистрировали приборы на минувшей неделе, встречается в Молдове раз в 15−20 лет, свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.

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С 11 по 17 сентября средняя температура воздуха варьировала от +19,3 до 23,2 градуса по Цельсию. Это превышает нормальные показатели на 5,5−6,5 градуса.

При этом, максимум за неделю отмечен в Чадыр-Лунге, где в тени воздух прогрелся до +33 градусов.

«Такие высокие температуры воздуха на территории республики в этот период отмечаются в среднем раз в 10 лет», — сообщили в Госгидрометеослужбе.

Самый низкий показатель зарегистрировали в Рыбнице и Тирасполе. Ночью столбик термометра падал до +6,5 градуса по Цельсию.