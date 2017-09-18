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17:35 (мск), источник: Lenta.Ru

Губернатор Ленобласти записал пародию на Pharaoh с лисичками и мухоморами

Губернатор Ленинградской области Александра Дрозденко записал пародию на клип «Дико, например» российского клауд-рэпера Глеба Голубина, известного под псевдонимом Pharaoh.

Ролик был опубликован на YouTube-канале политика.

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На видео под названием «Грибалка» губернатор прогуливается по лесу и под звуки бита рассказывает зрителям о «прекрасных грибах», встречающихся в российских лесах. «Это вам не хухры-мухры. Губернатор вышел на “грибалку”. Даже белые сдаются колоннами без сопротивления», — хвастается он.

«В Кировске Грузди, например. А вот это я бы не ел», — отмечает политик, указывая на мухомор.

В начале сентября Иван Ургант в очередном выпуске шоу «Вечерний Ургант» в образе Pharaoh рассказал телезрителям о грибах. В пародии на клип «Дико, например» ведущий показал, как вести себя в лесу и какую одежду следует брать с собой.

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