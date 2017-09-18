В центре Лондона появились новые работы Бэнкси
Два новых граффити знаменитого уличного художника Бэнкси появились в центре Лондона.
Два новых граффити знаменитого уличного художника Бэнкси появились в центре Лондона.
Работы, украсившие городские стены возле Культурного центра Барбикан, приурочены к открытию выставки американского художника
В своем инстаграме Бэнкси охарактеризовал работы как «неофициальную коллаборацию» с выставкой.
В подписи к фото с граффити «Колесо обозрения» Бэнкси написал: «Большая выставка Баския открывается в центре Барбикан — месте, которое обычно стремится стереть граффити со своих стен».
Выставка «Баския: настоящий бум» открывается в Культурном центре Барбикан 20 сентября, она заявлена как «первая масштабная экспозиция американского художника в Великобритании».
Администрация лондонского района Сити, на территории которого находится центр Барбикан, заявляет, что еще не решила, как поступить с двумя работами Бэнкси. «Мы обсудим этот вопрос с коллегами и жителями района в ближайшее время» — заявил представитель властей.