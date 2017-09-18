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19:13 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

В центре Лондона появились новые работы Бэнкси

Два новых граффити знаменитого уличного художника Бэнкси появились в центре Лондона.

Работы, украсившие городские стены возле Культурного центра Барбикан, приурочены к открытию выставки американского художника Жана-Мишеля Баския.

Нью-Йоркский художник умер в 1988 году в возрасте 27 лет из-за передозировки наркотиков.

В своем инстаграме Бэнкси охарактеризовал работы как «неофициальную коллаборацию» с выставкой.

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В подписи к фото с граффити «Колесо обозрения» Бэнкси написал: «Большая выставка Баския открывается в центре Барбикан — месте, которое обычно стремится стереть граффити со своих стен».

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Выставка «Баския: настоящий бум» открывается в Культурном центре Барбикан 20 сентября, она заявлена как «первая масштабная экспозиция американского художника в Великобритании».

Жан-Мишель Баския изначально прославился как граффити-художник, а затем как успешный неоэкспрессионист.

Администрация лондонского района Сити, на территории которого находится центр Барбикан, заявляет, что еще не решила, как поступить с двумя работами Бэнкси. «Мы обсудим этот вопрос с коллегами и жителями района в ближайшее время» — заявил представитель властей.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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