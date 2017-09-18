В Иркутске завершился ХХII фестиваль «Звёзды на Байкале». Денис Мацуев исполнил концерт № 4 Сергея Рахманинова

Денис Мацуев на закрытии фестиваля сделал подарок всем любителям классической музыки — он впервые исполнил Концерт № 4 Сергея Рахманинова. Чем ещё запомнятся эти «Звёзды на Байкале»?

Уникальный человек — Владимир Спесивцев. Его называют лучшим настройщиком и даже лекарем роялей. С Денисом Мацуевым работает много лет. Сейчас антракт, и нескольких минут мастеру хватает для того, чтоб поставить диагноз этому роялю: абсолютно здоров.

Большая премьера Дениса Мацуева. И к ней он готовился очень долго. Сергей Рахманинов. Концерт № 4. Уникальное и сложное произведение, говорят искусствоведы. Написано в эмиграции. 90 лет назад сам композитор сыграл в Филадельфии этот концерт. Величественный, трагичный и потрясающий. Главная тема: беспощадный бег времени. В 41-м была премьера ещё одной редакции фортепианного концерта, именно эту версию исполнил Денис Мацуев вместе с Государственным оркестром Татарстана. Дирижёр — Александр Сладковский.

— Это другой Рахманинов. Это не то, что было во втором, в третьем концерте, когда красивейшие мелодии рахманиновские. Огромные и широкие, которые всем известны. Это — затаённый такой мистификатор. Этот концерт пронизан жуткой тоской по Родине, — художественный руководитель международного фестиваля «Звёзды на Байкале» Денис Мацуев.

Но много было и светлых нот. Вот мелодии Антонио Вивальди на саксофоне исполняет Софья Тюрина. Играть вот так в 10 лет может только гений. Софья — стипендиат благотворительного фонда «Новые имена», победитель конкурса «Щелкунчик», да и «Синяя птица» тоже у неё в руках.

«Вообще-то я больше люблю джаз», рассказала нам Соня после концерта. Зато играет она безупречно на нескольких музыкальных инструментах.

— Я сначала играла на пианино, сейчас — на саксофоне, а так же я ещё играю на скрипке и на гитаре, — говорит лауреат российских и международных музыкальных конкурсов Софья Тюрина.

У фестиваля, кстати, есть не только поклонники, но и настоящие партнёры, даже более — друзья. Генеральный партнёр — Иркутская нефтяная компания.

— От имени руководства и коллектива компании мы хотим поблагодарить Дениса Мацуева и оргкомитет фестиваля за эту возможность — услышать лучших музыкантов на нашей сцене. И надеемся, что фестиваль будет развиваться дальше и радовать нас в будущих сезонах, — говорит официальный представитель ИНК Сергей Евчик.