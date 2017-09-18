В Волгограде запустили специальные автобусы для студентов

Действует специальный рейс на базе опорного № 20. Маршрут ограничен остановками «Ул. Хиросимы» и «Аллея Героев». Таким образом, автобусы позволят без неудобств добираться до педагогического, технического и медицинского университетов студентам, которые проживают в общежитиях на улицах Хиросимы и Рокоссовского.

Студенческий автобус будет ходить дважды в день от остановки «ул. Хиросимы» в утреннее время — в 7.45 и в 8.15. Планируется, что сокращенный маршрут будет действовать в течение всего учебного года.