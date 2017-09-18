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17:41 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгограде запустили специальные автобусы для студентов

Укороченные автобусные рейсы для студентов запустили в Центральном районе Волгограда.

Действует специальный рейс на базе опорного № 20. Маршрут ограничен остановками «Ул. Хиросимы» и «Аллея Героев». Таким образом, автобусы позволят без неудобств добираться до педагогического, технического и медицинского университетов студентам, которые проживают в общежитиях на улицах Хиросимы и Рокоссовского.

Студенческий автобус будет ходить дважды в день от остановки «ул. Хиросимы» в утреннее время — в 7.45 и в 8.15. Планируется, что сокращенный маршрут будет действовать в течение всего учебного года.

Стоимость проезда на нем будет такая же, как и на остальных автобусах — 20 рублей при оплате наличными и 18 рублей при оплате транспортной картой «Волна» с тарифным планом электронного кошелька.

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