В воронежском ЖК «Озерки» построят школу на 1224 места

Управление строительной политики мэрии Воронежа объявило тендер на строительство школы в жилкомплексе «Озерки» (Ильюшина, 13) на 1224 места в пятницу, 15 сентября. Начальная (максимальная) стоимость контракта — 753,9 млн рублей.

Деньги на строительство выделят из федерального и областного бюджетов. На первый этап работ в 2017 году власти планируют потратить до 164,4 млн рублей, на второй этап (2018 год) — до 300 млн рублей. В 2019 году на строительство выделят порядка 289 млн рублей.

Согласно документам закупки, кроме школы подрядчик должен будет построить спортплощадку и автодорогу, а также установить камеры наблюдения. В обязанности исполнителя входит и благоустройство территории здания. Объект сдадут в эксплуатацию до 31 августа 2019 года.