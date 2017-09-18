Митрополит всея Молдовы Владимир вышел на футбольное поле

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 18 сен — Sputnik. В Молдове в эти выходные прошел международный православный турнир по футболу «Кубок Святого князя Владимира». Его победителем стала команда Митрополии Молдовы, которая в решающем матче обыграла священников из Москвы (Россия) со счетом 8−3.

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В матче за третье место команда кишиневской епархии обыграла священнослужителей из Санкт-Петербурга (Россия) со счетом 4−3. Состязания прошли на стадионе в Вадул луй Водах.

В церемонии награждения принял участие и митрополит кишиневский и вся Молдовы Владимир.