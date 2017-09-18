Синоптики рассказали, какой будет погода во вторник, 19 сентября
«Казгидромет» опубликовал прогноз погоды на 19 сентября.
«Казгидромет» опубликовал прогноз погоды на 19 сентября.
Прогноз погоды на 19 сентября по всей территории Казахстана представили синоптики на сайте РГП «Казгидромет».
В Астане переменная облачность, осадков не ожидается. Температура воздуха ночью от 8 до 10 градусов тепла, днём 15−17 тепла.
В Алматы переменная облачность, день пройдёт без осадков. Температура воздуха ночью от 13 до 15 градусов тепла. Днём воздух прогреется до +27…+29 градусов.
В Акмолинской области облачно, осадков не ожидается. Температура воздуха ночью 0−5 градусов тепла. Днём 15−20 градусов тепла.
В Актюбинской области солнечно. Температура воздуха ночью составит +5…+10 градусов. Днём воздух прогреется до +27…+32 градусов.
В Алматинской области облачно, местами дождь, гроза. Ночью +10… +15 градусов, днём 23−28 градусов тепла.
В Атырауской области переменная облачность, день пройдёт без осадков. Ночная температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. Температурный фон днём составит +29…+34 градусов по Цельсию.
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В Жамбылской области переменная облачность, без осадков. Температура воздуха составит от +12…+17 градусов ночью до 27−32 градусов тепла днём.
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В Карагандинской области день пройдёт без осадков. Ночью температура воздуха 8−10 градусов тепла, днём ожидается +16…+18.
В Костанайской области осадков не ожидается. Ночью на территории региона ожидается от +3 до +8 градусов по Цельсию, днём +18…+23.
В Кызылординской области солнечно, осадков не ожидается. Температура воздуха ночью составит от +10 до +15, днём от +25 до +30 градусов.
В Мангистауской области ясная погода без осадков. Ночная температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. Температурный фон днём составит +27…+32 градусов по Цельсию.
В Павлодарской области синоптики обещают дождь. Температура воздуха составит от +4 до +9 градусов ночью, и от +13 до +18 днём.
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