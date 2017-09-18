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18:18 (мск), источник: Informburo.kz

Синоптики рассказали, какой будет погода во вторник, 19 сентября

«Казгидромет» опубликовал прогноз погоды на 19 сентября.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +23° 78% 763 мм рт. ст. 6 м/с
Источник: Informburo.kz

Прогноз погоды на 19 сентября по всей территории Казахстана представили синоптики на сайте РГП «Казгидромет».

В Астане переменная облачность, осадков не ожидается. Температура воздуха ночью от 8 до 10 градусов тепла, днём 15−17 тепла.

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В Алматы переменная облачность, день пройдёт без осадков. Температура воздуха ночью от 13 до 15 градусов тепла. Днём воздух прогреется до +27…+29 градусов.

В Акмолинской области облачно, осадков не ожидается. Температура воздуха ночью 0−5 градусов тепла. Днём 15−20 градусов тепла.

В Актюбинской области солнечно. Температура воздуха ночью составит +5…+10 градусов. Днём воздух прогреется до +27…+32 градусов.

В Алматинской области облачно, местами дождь, гроза. Ночью +10… +15 градусов, днём 23−28 градусов тепла.

В Атырауской области переменная облачность, день пройдёт без осадков. Ночная температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. Температурный фон днём составит +29…+34 градусов по Цельсию.

В Восточно-Казахстанской области местами дождь, гроза. Днём местами дождь, гроза. Температура воздуха составит от +7…+12 градусов ночью до 14−19 градусов тепла днём.

В Жамбылской области переменная облачность, без осадков. Температура воздуха составит от +12…+17 градусов ночью до 27−32 градусов тепла днём.

В Западно-Казахстанской области осадков не ожидается. Температура воздуха ночью составит от +7 до +12 градусов, днём от +27 до +32 градусов по Цельсию.

В Карагандинской области день пройдёт без осадков. Ночью температура воздуха 8−10 градусов тепла, днём ожидается +16…+18.

В Костанайской области осадков не ожидается. Ночью на территории региона ожидается от +3 до +8 градусов по Цельсию, днём +18…+23.

В Кызылординской области солнечно, осадков не ожидается. Температура воздуха ночью составит от +10 до +15, днём от +25 до +30 градусов.

В Мангистауской области ясная погода без осадков. Ночная температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. Температурный фон днём составит +27…+32 градусов по Цельсию.

В Павлодарской области синоптики обещают дождь. Температура воздуха составит от +4 до +9 градусов ночью, и от +13 до +18 днём.

В Северо-Казахстанской области переменная облачность, день пройдёт без осадков. Ночью температура воздуха +5…+10 градусов, днём от +15 до +20 градусов по Цельсию.

В Южно-Казахстанской области облачно, осадков не ожидается. Температура воздуха ночью 14−19, днём 28−33 градусов тепла.

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