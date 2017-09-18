Группа Rammstein опровергла слухи о роспуске

«У Rammstein нет секретных планов на прощальный альбом или последний тур. Группа работает над новыми песнями», — говорится в сообщении на сайте группы.

О том, что группа может завершить деятельность ранее сегодня сообщила газета Bild. По данным источников издания, новый альбом, который должен выйти до конца 2017 года, станет последним в истории Rammstein.