Джордан Белфорт признался, что учил Ди Каприо изображать наркотический угар

В ходе презентации своей последней книги, «Путь волка» (Way of the wolf), Белфорт рассказал изданию The New York Post: «Лео никогда не пробовал наркотики, так что я показал ему, как человек выглядит и чувствует себя, когда находится под кайфом. Я ползал вокруг него. В какой-то момент мы оба оказались на полу, пускали слюну. Его отец вошел в комнату и спросил, какого черта происходит».