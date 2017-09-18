Джордан Белфорт признался, что учил Ди Каприо изображать наркотический угар

Но мало кто знает, что виртуозно елозить по земле, имитируя наркотическое опьянение, актера учил сам Джордан Белфорт — оратор, брокер, мошенник и прототип главного героя «Волка с Уолл-стрит».

Источник: Reuters

В ходе презентации своей последней книги, «Путь волка» (Way of the wolf), Белфорт рассказал изданию The New York Post: «Лео никогда не пробовал наркотики, так что я показал ему, как человек выглядит и чувствует себя, когда находится под кайфом. Я ползал вокруг него. В какой-то момент мы оба оказались на полу, пускали слюну. Его отец вошел в комнату и спросил, какого черта происходит».

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Хотя Ди Каприо, как может показаться, не слишком далек от того образа жизни, что мы видим в фильме Скорсезе, он уверяет, что никогда не прикасался к наркотикам.

В беседе с журналистом US Weekly в 2014 году он сказал: «Я никогда этого не делал (не употреблял наркотики. — Esquire), потому что видел эту ерунду почти каждый день, когда мне было года три-четыре. Голливуд был для меня как прогулка в парке. Я ходил на вечеринки, где были наркотики и да, испытывал искушение».