Учение «Запад-2017» проходит прозрачно и открыто — международные наблюдатели

Источник: БЕЛТА

18 сентября, Осиповичи /Сергей Кулягин — БЕЛТА/. Стратегическое учение вооруженных сил Беларуси и России «Запад-2017» проходит прозрачно и открыто. Об этом заявил журналистам сегодня на полигоне Осиповичский международный наблюдатель из Эстонии Томас Леетс, передает корреспондент БЕЛТА.

Перед началом практического розыгрыша боевых действий для наблюдателей провели брифинг и ознакомили подробно со сценарием. «Все прошло четко по этапам. Никаких нарушений мы не увидели, все идет как и запланировано», — отметил Томас Леетс.

«Хотя учение еще не завершилось, мы очень довольны тем, что увидели. Важно, что все проходит гласно и открыто, мы получаем ответы на все интересующие нас вопросы», — подчеркнула международный наблюдатель из Норвегии Ранхилд Хустад.