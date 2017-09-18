Россия запустила ракету Искандер на полигон в Казахстане
Комплекс «Искандер-М» на учениях запустил ракету на максимальную дальность.
Комплекс «Искандер-М» на учениях запустил ракету на максимальную дальность.
Ракета повышенной мощности преодолела 480 км и поразила цель в Казахстане, сообщает korrespondent.net.
Российские военные в рамках учений Запад-2017 произвели успешный запуск ракеты повышенной мощности модернизированного
Ракета, запущенная с полигона Капустин Яр в Астраханской области, преодолела максимальную дальность, сообщает Минобороны РФ.
«Ракета повышенной мощности преодолела 480 км и успешно поразила цель на полигоне Макат в Казахстане» — говорится в сообщении.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что дальность и точность комплексов