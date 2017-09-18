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21:00 (мск), источник: Nur.kz

Россия запустила ракету Искандер на полигон в Казахстане

Комплекс «Искандер-М» на учениях запустил ракету на максимальную дальность.

Источник: Nur.kz

Ракета повышенной мощности преодолела 480 км и поразила цель в Казахстане, сообщает korrespondent.net.

Российские военные в рамках учений Запад-2017 произвели успешный запуск ракеты повышенной мощности модернизированного оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТР) Искандер-М.

Ракета, запущенная с полигона Капустин Яр в Астраханской области, преодолела максимальную дальность, сообщает Минобороны РФ.

«Ракета повышенной мощности преодолела 480 км и успешно поразила цель на полигоне Макат в Казахстане» — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что дальность и точность комплексов Искандер-М планируется увеличить за счет новых типов ракет. В частности, сейчас у Искандер-М есть не менее семи типов ракет, причем внешне они не отличаются.

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