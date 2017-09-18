Россия запустила ракету Искандер на полигон в Казахстане

«Ракета повышенной мощности преодолела 480 км и успешно поразила цель на полигоне Макат в Казахстане» — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что дальность и точность комплексов Искандер-М планируется увеличить за счет новых типов ракет. В частности, сейчас у Искандер-М есть не менее семи типов ракет, причем внешне они не отличаются.