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20:39 (мск), источник: Kazinform

Из-за ремонта временно закроют трассу между Карагандой и Темиртау

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ — Дорожно-строительная организация закроет на 12 дней — с 19 по 30 сентября трассу Караганда-Темиртау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил генеральный подрядчик ТОО «Даулет-Дорстрой», проводить реконструкцию и ремонтные работы без перекрытия движения транспортных средств невозможно.

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«Трасса будет закрыта для движения транспорта в период с 19 по 30 сентября. Проезд будет осуществляться через Пришахтинское кольцо», — сообщил генеральный подрядчик ТОО «Даулет-Дорстрой».

ТОО «Даулет-Дорстрой» занимается реконструкцией транспортного коридора Центр-Юг (Астана — Караганда — Балхаш — Алматы), автомобильной дороги «Граница РФ Екатеринбург-Алматы», участка 1444 километр-1457,4 километр.

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