Из-за ремонта временно закроют трассу между Карагандой и Темиртау
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ —
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ —
Как сообщил генеральный подрядчик ТОО «Даулет-Дорстрой», проводить реконструкцию и ремонтные работы без перекрытия движения транспортных средств невозможно.
«Трасса будет закрыта для движения транспорта в период с 19 по 30 сентября. Проезд будет осуществляться через Пришахтинское кольцо», — сообщил генеральный подрядчик ТОО «Даулет-Дорстрой».
ТОО «Даулет-Дорстрой» занимается реконструкцией транспортного коридора