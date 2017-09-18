Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эксперт: Грядущая зима станет самой холодной за последние 100 лет
9 советов тем, кто любит поесть и хочет сохранить фигуру
Три государства потребовали отстранить Россию от Олимпиады
В России изменятся пенсии с 1 января и с 1 апреля 2018 года
Разбился самолет Минобороны РФ
Человек, который предотвратил ядерную войнуИстория Станислава Петрова — одного из главных героев холодной войны
От «Корней» до Малинина: призеры «Фабрики звезд», которых забыли
Ольга Бузова запускает собственное шоу на «Первом»
5 самых крутых машин автосалона во Франкфурте
Новый Mack: грузовик, который станет классикой
Ким Кардашьян пришла на вечеринку в белье и прозрачных леггинсах
СМИ о том, как РФ может «подрезать крылья» NASA
Как выглядят мужья plus-size моделей
Свадьба армянского миллиардера удивила Москву (фото)
Эксперт об угле из США на Украине: «Самое смешное — через месяц»
Кардашьян вышла в свет в белье и прозрачных штанах
Бурджанадзе: ЦРУ с помощью Саакашвили хочет сорвать ЧМ-2018
Разбился самолет Минобороны РФ
Фоторепортажи
8Котопоезд из Японии
10Лучшие снимки Cassini
19:57 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Российский суд отклонил иск семьи Рауля Валленберга к ФСБ

Мещанский суд Москвы отклонил иск, поданный к российской ФСБ родственниками шведского дипломата Рауля Валленберга, арестованного в 1945 году в СССР и погибшего при таинственных обстоятельствах. Суд полностью отклонил иск племянницы дипломата, спасшего жизнь тысячам евреев в годы холокоста.

Источник: AP 2017

В иске племянница дипломата, который во времена холокоста спас жизнь тысячам евреев, требовала дать ей ознакомиться с документами, проясняющими его судьбу. Однако суд встал на сторону ФСБ и отклонил иск в полном объеме.

«Был интересен как специалист»

По данным агентства РИА Новости, представитель ФСБ в суде заявил, что службу нельзя считать правопреемницей КГБ, так как формально она создана на базе службы контрразведки. «Никакого отношения ФСБ не имеет к событиям 1945 года. Мы просто храним эти документы», — сказал он.

Читайте также
Человек, который предотвратил ядерную войну

По словам представителя ведомства, Валленберг был арестован как «руководитель венгерской резидентуры» министра иностранных дел нацистской Германии Иоахима фон Риббентропа и якобы «умер естественной смертью при транспортировке от места заключения в Красногорский лагерь».

Представитель ФСБ считает, что смерть дипломата была именно естественной. «Он был интересен как специалист. Я уверен, что мои коллеги не были заинтересованы в его смерти, когда могли получить от него какую-либо информацию», — сказал представитель ведомства.

Отказ предоставить документы в ФСБ объяснили тем, что в них упоминаются личные данные и других людей. По словам представителя ведомства, гриф «секретно» с документов о смерти Валленберга будет снят в период с 2020 по 2022 год.

Представитель племянницы дипломата Иван Павлов в свою очередь назвал циничной заботу ФСБ о «частной жизни жертв репрессий, которые их же предшественники устроили».

Таинственная смерть

Налоговое агентство Швеции, которое ведет учет всех рождений и смертей, признало Валленберга умершим осенью прошлого года — 71 год спустя после его исчезновения.

В 1957 году советские власти заявили, что Рауль Валленберг умер в тюрьме от сердечного приступа 17 июля 1947 года, хотя до этого они отрицали, что дипломат находился в заключении.

Несколько свидетелей рассказывали о встречах с Валленбергом через несколько лет после его предполагаемой смерти. Члены семьи дипломата в течение нескольких десятилетий пытались выяснить, что с ним произошло.

Валленберг был назначен первым секретарем посольства Швеции в Будапеште в июле 1944 года. Он выдал тысячам евреев шведские паспорта, которые давали им право покинуть Венгрию и избежать смерти в нацистском концлагере.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
2 комментарияк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии2
Комментарии
2
Елена Захарова
Может вам сменить страну?
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Читать все
2
Комментировать
Суд оправдал обвиняемых по делу о событиях в Одессе в мае 2014-го
Одобрен календарь выходных дней в 2018 году
Орешкин дал прогноз стабильности рубля в 2018-2020 годах
Сотрудник ФСБ рассказал о задержании Алексея Улюкаева
Обвиняемых по делу о беспорядках в Одессе признали невиновными
Linkin Park в октябре даст концерт в память о погибшем солисте
В центре Лондона появились два новых граффити Бэнкси
Спорт
Зачем Барбадосу изгонять Россию с Олимпиады Еще 12 национальных антидопинговых агентств присоединились к инициативе Института национальных антидопинговых организаций по отстранению России от участия в Олимпиаде
Авто
Что купить вместо iPhone X (+ веселый бонус) Новый iPhone Х будет стоить в России 91 990 рублей с памятью на 256 Гб. И это самый дорогой «Айфон» из когда-либо продаваемых в России
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
«Эмми 2017»: Николь Кидман и другие победители главной ТВ-премии В Лос-Анджелесе мировые звезды собрались на вручении престижной телевизионной премии — смотрите фоторепортаж
Недвижимость
Спрос на апартаменты рухнул в два раза
Совмещенный санузел: за и против
В Москве назвали сроки открытия новых станций метро
Названы самые грязные города России
Леди
Твид, стразы и булавки: в моде провокационный маникюр Шесть самых актуальных трендов в нейл-дизайне – для самых модных, но при этом не слабонервных.
Дети
Елена Захарова заговорила о трагедии с маленькой дочкой Актриса затронула «больную» тему потери ребенка.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь