Linkin Park сыграет в октябре концерт в память о Честере Беннингтоне

Источник: AFP 2017

ТАСС, 18 сентября. Американская рок-группа Linkin Park сыграет концерт в честь своего солиста Честера Беннингтона, ушедшего из жизни в июле. Памятное выступление состоится в октябре в Лос-Анжелесе (штат Калифорния), как следует из сообщения, размещенного в понедельник на официальном сайте коллектива.

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«Linkin Park сообщает, что в память о Честере будет устроен особый концерт. Группа сыграет его только один раз в легендарном зале Голливуд Боул в Лос-Анжелесе 27 октября 2017 года. Участие в нем примут и другие артисты. Нас ждет незабываемая ночь музыки в честь человека, изменившего жизни столь многих людей по всему миру», — говорится в сообщении.

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41-летний Беннингтон был найден мертвым 20 июля в своем доме в Палос-Вердес-Эстейс близ Лос-Анджелеса. Как отмечал портал TMZ, Беннингтон на протяжении многих лет страдал от проблем с наркотиками и алкоголем. По сведениям онлайн-ресурса, певец ранее заявлял, что у него появлялись мысли о самоубийстве.