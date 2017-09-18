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20:43 (мск), источник: ТАСС

Linkin Park сыграет в октябре концерт в память о Честере Беннингтоне

Единственный концерт группы пройдет в Лос-Анжелесе 27 октября 2017 года.

Источник: AFP 2017

ТАСС, 18 сентября. Американская рок-группа Linkin Park сыграет концерт в честь своего солиста Честера Беннингтона, ушедшего из жизни в июле. Памятное выступление состоится в октябре в Лос-Анжелесе (штат Калифорния), как следует из сообщения, размещенного в понедельник на официальном сайте коллектива.

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«Linkin Park сообщает, что в память о Честере будет устроен особый концерт. Группа сыграет его только один раз в легендарном зале Голливуд Боул в Лос-Анжелесе 27 октября 2017 года. Участие в нем примут и другие артисты. Нас ждет незабываемая ночь музыки в честь человека, изменившего жизни столь многих людей по всему миру», — говорится в сообщении.

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41-летний Беннингтон был найден мертвым 20 июля в своем доме в Палос-Вердес-Эстейс близ Лос-Анджелеса. Как отмечал портал TMZ, Беннингтон на протяжении многих лет страдал от проблем с наркотиками и алкоголем. По сведениям онлайн-ресурса, певец ранее заявлял, что у него появлялись мысли о самоубийстве.

Linkin Park была основана в 1996 году. Группа номинировалась на музыкальную премию Grammy шесть раз, дважды удостаивалась этой награды. Коллективу также сопутствовал финансовый успех. Группа выпустила семь студийных альбомов, которые разошлись общим тиражом более 70 млн экземпляров.

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