Linkin Park сыграет в октябре концерт в память о Честере Беннингтоне
Единственный концерт группы пройдет в
Единственный концерт группы пройдет в
ТАСС, 18 сентября. Американская
«Linkin Park сообщает, что в память о Честере будет устроен особый концерт. Группа сыграет его только один раз в легендарном зале Голливуд Боул в
41-летний Беннингтон был найден мертвым 20 июля в своем доме в
Linkin Park была основана в 1996 году. Группа номинировалась на музыкальную премию Grammy шесть раз, дважды удостаивалась этой награды. Коллективу также сопутствовал финансовый успех. Группа выпустила семь студийных альбомов, которые разошлись общим тиражом более 70 млн экземпляров.