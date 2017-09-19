Во дворах Центрального района начали устанавливать детские городки

Современный игровой комплекс с качелями, горкой и каруселями займет площадь в 100 квадратных метров.

— Помимо детского городка, отремонтированной внутриквартальной дороги и пешеходных тротуаров, здесь появятся скамейки и урны, а также ограждение, которое отделит зеленую зону от проезжей части, — рассказала Татьяна Корженко, начальник производственно-технического отдела МБУ «Волгоградзеленхоз». — Игровые площадки соответствуют всем нормам и требованиям безопасности, выполнены из современного антивандального оборудования.

Всего на территории Центрального района в рамках реализации общероссийского проекта «Формирование комфортной городской среды» комплексное обновление получат 16 дворовых территорий.

Часть работы по благоустройству придомовых территорий берут на себя также управляющие компании и ТСЖ. Сотрудники муниципальной управляющей компании, обслуживающей двор, уже провели санитарную обрезку зеленых насаждений, покрасили цоколь и отремонтировали входные группы. В ближайших планах — навести порядок на спортивной площадке, расположенной по соседству. Жильцы активно участвуют в благоустройстве — высаживают цветы, помогают ухаживать за палисадником.

В этом году комплексное обновление затронет 43 двора и две общественные территории. Это стало возможным благодаря поддержке федерального центра. В рамках общероссийского проекта «Формирование комфортной городской среды», созданного по инициативе партии «Единая Россия», ряду регионов страны были выделены дополнительные средства на обновление дворовых территорий и общественных зон. Волгоград на эти цели получил порядка 440 миллионов рублей, помимо этого были добавлены 10 миллионов из бюджета города.