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21:38 (мск), источник: РИА Новости

МЧС объявило экстренное предупреждение об ухудшении погоды в Москве

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Столичный главк МЧС России предупредил об усилении в ближайшие часы ветра до 18 метров в секунду в Москве и области, непогода сохранится в течение вторника.

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Источник: РИА Новости
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«Синоптики Росгидромета предупредили о неблагоприятных погодных условиях: в связи с приближением и прохождением холодного атмосферного фронта по территории Московской области в ближайшие 1−3 часа с сохранением в течение суток 19 сентября местами по Московской области и городу Москве ожидается усиление южного, юго-западного ветра с порывами 13−18 метров в секунду», — говорится в сообщении.

МЧС рекомендует при сильном ветре по возможности переждать непогоду в строении, на улице обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Водителям ведомство советует парковать автомобиль в гараж, а при его отсутствии оставлять вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

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