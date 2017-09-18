МЧС объявило экстренное предупреждение об ухудшении погоды в Москве

«Синоптики Росгидромета предупредили о неблагоприятных погодных условиях: в связи с приближением и прохождением холодного атмосферного фронта по территории Московской области в ближайшие 1−3 часа с сохранением в течение суток 19 сентября местами по Московской области и городу Москве ожидается усиление южного, юго-западного ветра с порывами 13−18 метров в секунду», — говорится в сообщении.

МЧС рекомендует при сильном ветре по возможности переждать непогоду в строении, на улице обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Водителям ведомство советует парковать автомобиль в гараж, а при его отсутствии оставлять вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.